Novo Mercedes AMG GT 63 chega com motor híbrido por R$ 1,7 milhão Esportivo tem motor V8 combinado com propulsor elétrico de 204cv que resulta em 816cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h15 )

Novo Mercedes AMG GT 63

A Mercedes-Benz anunciou o lançamento do novo AMG GT 63 S, rival direto do Porsche 911, com evoluções de desenho e principalmente de motorização ao preço de R$ 1,7 milhão.

Novo Mercedes AMG GT 63

Com carroceria feita em alumínio, aço, magnésio e fibra de carbono, o novo AMG GT 63 S ganha um difusor dianteiro retrátil de fibra de carbono e aerofólio traseiro ajustável que parecem ornar bem com a ampla grade de aletas verticais do esportivo híbrido plugin.

Novo Mercedes AMG GT 63

Esse conjunto híbrido é batizado de “E Performance” e combina um motor V8 biturbo a combustão e outro elétrico traseiro no 2+2 combinado com sistema de tração integral variável AMG Performance 4MATIC+.

Novo Mercedes AMG GT 63

Só o V8 biturbo 4,0 litros desenvolve 639cv e o elétrico tem 204 cv na traseira, sendo o mesmo propulsor eletrificado do Mercedes C63 (que no sedã combina o motor elétrico com o 2,0 biturbo). No total, são 816 cv combinados e controlados por uma transmissão de dupla embreagem de 9 velocidades.

Novo Mercedes AMG GT 63

Na parte interna elementos do C63 também estão presentes. Os bancos AMG são revestidos em couro Nappa com função de massagem e iluminação. O painel digital tem 12 polegadas e a multimídia central deslocada para a parte inferior do console com 11,9” com sistema MBUX com comandos de voz e som surround de 600w Dolby Atmos.

Novo Mercedes AMG GT 63

Há tecnologias oriundas da Fórmula 1 como a turbina com acionamento elétrico, o eixo traseiro esterçante e suspensão AMG Active Ride Control. O conjunto do Mercedes Benz AMG GT 63 S também conta com freios de cerâmica com discos de 420 milímetros na frente e 380 mm na traseira com rodas aro 20.

