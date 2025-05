Volvo cresce no país apesar das vendas do EX30 Compacto somou mais de 1.200 unidades vendidas no trimestre Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 18h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h30 ) twitter

EX30 elétrico

A Volvo fechou o primeiro trimestre de forma positiva no mercado brasileiro. As vendas cresceram 38% em relação ao mesmo período do ano passado sendo que em abril 792 unidades foram vendidas. Só no mes de abril o resultado foi 80% melhor que no mesmo período do ano passado.

Testamos o novo Volvo EX30 Ultra entre São Paulo e Campos do Jordão Marcos Camargo Jr.

Em que pesem as vendas ainda fracas do EX30 que tinha como meta vender 9.000 unidades em 2024 e emplacou de fato 2.700 unidades, o resultado no geral foi bom com os demais SUVs.

O EX30 vendeu 365 unidades em abril somando 1.274 unidades este ano, numero melhor que o de 2024. O XC60 híbrido teve 205 unidades vendidas em abril, com 21,8% de market share no segmento. No caso do XC90 foram 162 unidades emplacados do luxuoso SUV de sete lugares, levando-o à primeira colocação em sua categoria (E-SUV), totalizando 20,8% de participação de mercado.

Rodrigo Mantovani, diretor de vendas da Volvo Car Brasil, segue animado com os resultados de 2025. “Foi mais um mês muito positivo. Se compararmos abril deste ano, isoladamente, com o do ano passado, tivemos um resultado 80,8% superior! No acumulado do ano, crescemos ainda mais no ano contra ano, com desempenho 38,3% acima. Importante ressaltar o ótimo trabalho feito pela nossa rede de concessionários, junto com nosso time comercial. Estes números nos deixam animados para os desafios que estão por vir”, analisa Mantovani.

