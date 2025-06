Confira os 10 sedãs compactos mais vendidos em 2025 Hyundai lidera a lista mas Onix segue de perto na categoria dos três volumes no acumulado do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h00 ) twitter

Hyunda/Divulgação News Motor

O mercado de sedãs compactos sempre foi relevante no Brasil até que fosse atropelado pelos SUVs. Mais de 33% do nosso mercado é de utilitários esportivos mas 10% ainda são sedãs que combinam dimensões compactas, consumo racional de combustível e um bom porta malas. Dados da Fenabrave indicam que só em maio pouco mais de 22,5 mil unidades foram vendidas nesse intervalo. Mas quais são os sedas dessa categoria mais vendidos no acumulado do ano?

Chevrolet Onix Plus Chevrolet/Divulgação

O Chevrolet Onix Plus que está prestes a receber mudanças é o campeão do acumulado do ano. Foram 18.065 unidades vendidas sendo 3.924 unidades em maio, menos do que o HB20 mas ainda líder na soma dos cinco meses.

Volkswagen/Divulgação

O Hyundai HB20S foi o vice-campeão da lista: foram 12.690 unidades vendidas neste ano sendo 4.421 unidades em maio. O Volkswagen Virtus foi o terceiro acumulando 13.454 unidades vendidas este ano, sendo 3.317 em maio. O VW foi seguido pelo Fiat Cronos com 12.633 unidades sendo 2.677 no mês anterior.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Quase em um segundo pelotão ficou o Honda City sedã que acumulou 6.690 unidade sendo 1.301 unidades em maio.

‌



Ainda mais abaixo está o Nissan Versa com 4.418 unidades este ano sendo 562 vendidos em maio.

‌



Confira o ranking dos 10 sedãs compactos mais vendidos do país até agora em 2025.

Nome do Carro Unidades Vendidas no Ano Unidades Vendidas em Maio Hyundai HB20S 12.690 4.421 Chevrolet Onix Plus 18.065 3.924 VW Virtus 13.454 3.317 Fiat Cronos 12.633 2.677 Honda City 6.910 1.301 Nissan Versa 4.418 562 Toyota Yaris Sedan 3.789 266 Renault Logan 6

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.