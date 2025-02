Honda City sedã EX 2025: mais potente que rivais mesmo sem turbina Avaliação da versão EX traz surpresa sobre o preço alinhado aos rivais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 11h02 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Em tempos onde os motores três cilindros praticamente dominam o mercado de carros compactos em países subdesenvolvidos, as marcas japonesas nadam contra esta corrente.

Temos Volkswagen Virtus 170TSI, Hyundai HB20S 1.0 TGDI e Chevrolet Onix Ecotec 1.0 turbo, ao passo que o Cronos é 1.3 quatro cilindros aspirado nas versões automáticas e os “japoneses” são quatro cilindros.

O Honda City, que é um veterano de geração, mudou bastante na linha 2025 e hoje tem preço similar aos rivais tricilíndricos com uma proposta um pouco diferente.

O R7-Autos Carros testou a novidade e já comparou com a motorização dos rivais. Confira o teste.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

O City é um sedã que busca conquistar o cliente que procura um bom custo benefício e perfil conservador. Para isso, a versão EX 2025 do modelo da Honda traz mecânica confiável e já consagrada com as revisões de 2024 como a injeção direta, bom espaço interno e modular, é boa lista de equipamentos com surpresas é um preço na linha dos risíveis. Na versão EX o preço de R$ 126 mil é bem alinhado ao que a concorrência oferece, mas vale a pena?

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Design e dimensões

O modelo segue um padrão conservador, com faróis em LED, rodas de 16 polegadas e atualizações na dianteira e traseira, incluindo novas lanternas e para-choques. O comprimento de 4,50 metros e o entre-eixos de 2,60 metros permitem um espaço interno adequado para passageiros, enquanto o porta-malas tem capacidade para 519 litros.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Os bancos são revestidos em tecido, e o painel digital compacto oferece informações essenciais. A central multimídia de 8 polegadas apresenta melhorias em brilho e velocidade na conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

A câmera de ré teve ajustes, mas ainda não alcança o nível de definição de alguns concorrentes como os atuais modelos chinesas, que trazem definição Full HD, além das centrais dos veículos da China contarem com telas mais capacitivas, mais velozes e com um brilho melhor.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Equipamentos de série

O Honda City EX 2025 que é uma versão de entrada inclui controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema de permanência em faixa, freio de estacionamento eletrônico, auto hold, chave com função Smart Entry e assistente de frenagem para evitar colisões frontais.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

O sedã da Honda conta ainda com detector de saída de pista, assistente de farol alto, assistente de partida em rampa, seis airbags, carregador de smartphone por indução, ar-condicionado digital automático, entre outros equipamentos. Com isso, essa configuração consegue trazer um bom pacote de segurança que não está presente em rivais como Hyundai HB20S, Volkswagen Virtus e Chevrolet Onix Plus.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Motorização e desempenho: eis a surpresa

O Honda City EX tem motor 1.5 de 126 cv e 15,8 kgfm de torque mantém a configuração aspirada de quatro cilindros, diferenciando-se de concorrentes que adotam motores turbo. O câmbio CVT proporciona desempenho adequado para o uso urbano e rodoviário, embora gere ruído perceptível na cabine.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

O consumo médio é de 10,2 km/l com etanol na cidade, 13 km/l com gasolina na cidade e 15,5 km/l na estrada. Essa mecânica é conhecida, robusta, uma vez que não traz soluções como correia banhada em óleo. Portanto, o foco não será o desempenho esportivo, mas sim, uma condução confortável para o dia a dia e, também, para viagens.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Concorrência

O Honda City EX 2025 se posiciona no mercado ao lado de modelos como Hyundai HB20S de 120cv com motor TGDI, Volkswagen Virtus de 116cv nas versões 170TSi e Chevrolet Onix Plus com 116cv nas versões turbinadas. Até mesmo diante do Nissan Versa de 113cv e do Fiat a Cronos de 107cv ele é mais potente. Entre os diferenciais, oferece ACC e freio eletrônico de série, elementos que podem influenciar na escolha do consumidor, uma vez que com o preço de R$ 126 mil é possível ter mais equipamentos de segurança e tecnologia.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Diante das opções do segmento, o City EX 2025 se destaca pelo conjunto de equipamentos e motorização, mantendo-se como alternativa para quem busca um sedã compacto com tecnologias de assistência e custo de manutenção previsíveis.

