Nissan Versa Advance: testamos a versão mais vendida do sedã Com 54% do mix de vendas, versão intermediária é bem equipada e concorre com modelos de marcas japonesas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h46 )

Marcos Camargo Jr. 22.01.2025

O Nissan Versa recebeu algumas mudanças bem pontuais para a linha 2025. Mantendo seu perfil, acabamento e especialmente a motorização a versão Advance responde por 54% das vendas de toda a gama. O R7-Autos Carros analisou as melhorias que o sedã compacto recebeu.

As mudanças visuais são bem conhecidas e diga-se de passagem foram mínimas e se limitaram à grade e para-choques além de alguns itens de série a mais mantendo o perfil do Nissan Versa. As virtudes do Versa são bem conhecidas do seu público: bom espaço interno, robustez mecânica do motor quatro cilindros e o desenho moderno assim como os pontos negativos como o desempenho limitado do motor 1.6 e um consumo que poderia ser bem melhor.

O Nissan Versa Advance já vem bem equipado de série. A versão intermediária traz rodas de liga leve de 16 polegadas, iluminação interna frontal e central, regulagem de altura e profundidade do volante, alerta de objetos no banco traseiro, alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, luzes de condução diurna, detecção de objetos em movimento, câmera com visão de 360 graus, entre outros itens que o deixam bem equipado.

No quesito entretenimento o Versa traz a central multimídia de 7 polegadas com conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Também há um painel de instrumentos digital junto com analógico e carregador de smartphone sem fio mas para usar o USB-C é preciso abrir o console central.

‌



A tela por sinal é a menor da categoria mas cumpre bem sua função. Não tem wi-fi como no Onix Plus, não é tão completa quanto a do Honda City nem rápida como do Virtus mas funciona bem. Nas manobras também poderia ter uma câmera de ré de melhor resolução.

O Nissan Versa sempre vai priorizar o conforto. Os bancos com tecnologia Zero Gravity permite viagens mais longas sem cansar e os passageiros terão bom espaço interno a bordo. Nas dimensões, o Versa tem as dimensões de um sedã médio e usa muito bem seus 4,49 metros de comprimento, 1,74 metro de largura e 1,46 metro de altura com 2,62m de entre eixos. O porta-malas tem a capacidade de 482 litros e no geral tudo bem aproveitado em termos de espaço.

‌



O motor do Versa mostra o conservadorismo japonês na essência. O bom e velho motor de quatro cilindros 1.6 de até 113 cv e 15,3 kgfm de torque flex é bom para motoristas sem pressa e cumpre sua função. A transmissão também é sempre CVT de avanço suave e a suspensão é precisa sem excessos.

O Versa mantém sua mesma característica de suavidade e maciez onde o câmbio CVT vai buscar rotações menores para uma relação mais econômica. A posição de dirigir é sempre boa com vidros e painel mais baixos ampliando a sensação de espaço e o acabamento é melhor que o dos concorrentes mas oferece o mesmo nível do Honda City.

‌



Ao longo de um teste de 500 quilômetros o consumo com etanol ficou em 9,5 km/l e com gasolina dentro dos 13 km/l. Está dentro da média, porém fica abaixo de um Honda City por exemplo em função de não oferecer injeção direta de combustível por exemplo. Ainda assim, a Nissan se dará ao luxo de não precisar ajustar seu motor para o Proconve L8 mostrando a eficiência do motor quatro cilindros.

O Nissan Versa Advance sai por R$ 122.690, acima do Toyota Yaris, que deve sair de linha e tem um preço mais barato a partir de R$ 108.890, o Honda City, que recentemente passou por atualizações visuais e custa a partir de R$ 117.500, e, por fim, o Volkswagen Virtus, que traz mais conectividade e motor turbo a partir de R$ 105.990. Na lnha do custo-benefício o Versa Advance entrega o que promete. Inclusive mira no consumidor conservador sem medo algum em sua faixa de preço. Poderia ter detalhes a mais como conectitvidade mais apurada e desempenho melhor mas seus clientes verdadeiramente nem ligam para isso.

