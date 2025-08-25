Confira os descontos da Fiat Toro 2026 para CNPJ
Picape líder entre os modelos médios tem desconto de até R$ 37 mil
Recém reestilizada a Fiat Toro 2026 tem preços que começam na faixa dos R$ 159 e vão até R$ 228 mil em um total de seis versões 1.3 flex ou 2.2 turbodiesel. Agora a Fiat já está iniciando a oferta da Toro 2026 para o público com CNPJ. De acordo com o site Mundo do Automóvel para PCD há descontos generosos de até R$ 37,7 mil em todas as versões.
Visualmente a Fiat Toro 2026 ganhou novos faróis e DRL, grade vertical atualizada e elementos verticais nos novos pára-choques além de novos faróis de neblina e também lanternas.
Se mantendo na mesma geração a Fiat Toro tem como novidade freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e também freios a disco traseiros.As rodas variam de acordo com a versão: 17 polegadas em liga leve para Endurance e Freedom, e 18 polegadas para Volcano, Ranch e Ultra. Entre os itens de série estão o Fiat Connect////Me Essential com serviços conectados gratuitamente por até cinco anos e serviço de Wi-Fi embarcado nos seis primeiros meses.
Na Toro 2026 o motor é o mesmo 1.3 turboflex T270 segue entregando 176 cv (antes 185cv) e 27,5 kgfm, acoplado a câmbio automático de seis marchas e tração 4×2. Para as versões a diesel, o motor 2.2 TD450 mantém os 200 cv e 45,9 kgfm, com transmissão automática de nove marchas e tração integral 4×4. Essa opção foi integrada à Toro no início do ano substituindo o Multijet 2.0.
Nas condições de venda direta, os descontos variam de 12% a 16% sobre os preços públicos. A versão Ranch TD450, topo de linha, tem redução de R$ 37.700,85, ficando abaixo dos R$ 191 mil para clientes PJ.
Preços da Fiat Toro 2026 para CNPJ considerando descontos e preço de tabela Fipe.
• Endurance T270 AT6 – Público: R$ 159.490 | CNPJ: R$ 139.553,75 | Desconto: R$ 19.936,25
• Freedom T270 AT6 – Público: R$ 169.490 | CNPJ: R$ 149.998,65 | Desconto: R$ 19.491,35
• Volcano T270 AT6 – Público: R$ 186.490 | CNPJ: R$ 165.043,65 | Desconto: R$ 21.446,35
• Ultra T270 AT6 – Público: R$ 196.490 | CNPJ: R$ 173.893,65 | Desconto: R$ 22.596,35
• Volcano TD AT9 4×4 – Público: R$ 210.490 | CNPJ: R$ 176.811,60 | Desconto: R$ 33.678,40
• Ranch TD AT9 4×4 – Público: R$ 228.490 | CNPJ: R$ 190.789,15 | Desconto: R$ 37.700,85
