Teste com a Fiat Toro 2026: o que mudou agora? Picape líder ganha novas comodidades mas nem todas que poderia ter Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h03 )

A Fiat Toro 2026 chegou ao mercado e já está desembarcando nas lojas com novo visual e alguns itens inéditos. Antes de receber motor híbrido a Fiat sabe que a Toro é competitiva e trouxe novidades para as seis versões ainda que a motorização seja rigorosamente a mesma. O R7-Autos Carros já testou a versão reestilizada.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Novo estilo

A Fiat Toro ganha um perfil mais esportivo e alinhado com os futuros produtos da marca. Após a apresentação rodamos com a Toro por um trecho de estrada e também na região de Atibaia e pouca gente notou as mudanças que de fato foram discretas.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Em resumo a Toro tem novo farol afilado como um “olho do Touro”, um pára-choque com novo skid plate inferior, nova entrada de ar inferior e lanternas afiladas e destacadas. As rodas ganham elementos lineares e quadrados e varia conforme a versão além de freio a disco traseiro, algo que a Fiat sequer destacou na apresentação mas faz diferença. Os logotipos também tem orientação mais “quadrada” incluindo a designação das quatro versões.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Freio eletrônico de série

A Fiat Toro mantém sua estrutura interior já conhecida mas há novas molduras nas saídas de ar, nova manopla de câmbio que é mais fina e alguns detalhes internos.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Um destaque é o freio eletrônico de estacionamento com função auto hold. O console central tem uma moldura marrom e novo espaço para a chave presencial além da nova alavanca do câmbio que é automático em todas as versões.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Há novos revestimentos dos bancos que mudam conforme a versão, painel digital com novos gráficos e também detalhes verticais. Outra novidade é a multimídia vertical de 10 polegadas nas versões mais caras (nas demais o equipamento é de 7 ou 8,4 polegadas) e agora o cluster digital de 7 polegadas também é novo e de série.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Ainda sem ADAS completo

A Fiat Toro tem seis airbags de série independente da versão. Porém só as versões mais equipadas tem comutação de farol alto automático, pacote ADAS com frenagem automática além de alerta de ponto cego mas ainda não traz controle de cruzeiro adaptativo.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Ha um aplicativo com serviços conectados com alertas de condução, assistência de chamada de emergência e rastreamento feito em parceria con a Ituran.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Motorização da Fiat Toro 2026

Apesar da expectativa a Fiat ainda não introduziu conjunto híbrido nem mesmo assistência leve nos motores flex ou diesel da Toro. As versões Endurance Turbo 270 Flex e 2.2 Turbodiesel seguem com a única mudança dos novos freios a disco nas quatro rodas e freio eletrônico de estacionamento.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Com o motor Turbo 270 Flex, a picape entrega 176 cv de potência e 270 Nm de torque,incluindo as versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra.

Já com o motor MultiJet 2.2 Turbodiesel, são 200 cv de potência e 450 Nm de torque, um ganho de 18% na potência e 29% no torque, unindo agilidade, performance e menor consumo de combustível.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Teste dinâmico com a versão Ranch 2.2

Tivemos a chance de testar a nova Fiat Toro 2026 na versão Ranch com motor 2.2 turbodiesel que foi o último propulsor a integrar o portfólio da picape.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Silenciosa e confortável, a Toro ficou mais equipada com o freio eletrônico de estacionamento que é acionado por botão e o freio a disco traseiro tende a tornar a picape mais segura. O motor diesel com seus 200cv e 45,9kgfm é silencioso e ágil nas retomadas e acelerações assim como o câmbio automático de nove marchas que tem trocas precisas sendo voltado para a eficiência.

Picape compacta da Fiat na versão topo de linha Ranch 2.2 Marcos Camargo Jr

Após sair da estrada rodamos apenas um pequeno trecho na terra onde o silêncio se mantém no motor diesel mas não houve a chance de testar a Toro carregada desta vez. O consumo na cidade fica em torno de 10 km/l a 10,5 km/l e na estrada pode chegar a 13,6 km/l segundo o Inmetro, mais um item a ser testado no futuro com a picape.

Fiat Toro 2026

Preços, acessórios e garantia da Toro 2026

São ao todo seis versões. Endurance e Freedom com motor T270 e tração 4x2, Ranch e Volcano diesel 2.2 4x4 e também Volcano e Ultra T270 com tração 4x2. Os preços começam em R$ 159,4 mil chegando a R$ 228,4 mil na topo de linha Ranch com motor diesel.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Há mais de 24 acessórios para caçamba e porta malas, extensores, tapetes, transbike entre outros.

Preços da nova Fiat Toro 2026

Endurance Turbo Flex - R$ 159.490,00

Freedom Turbo Flex - R$ 169.490,00

Volcano Turbo Flex - R$ 186.490,00

Ultra Turbo Flex - R$ 196.490,00

Volcano Diesel - R$ 210.490,00

Ranch Diesel –R$ 228.490,00

