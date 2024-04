Confirmada para o Brasil, nova Mitsubishi L200 Triton recebe 5 estrelas em teste Picape que será produzida no próximo ano no Brasil recebeu cinco estrelas no protocolo de testes do ANCAP

A Mitsubishi L200 de nova geração acaba de ser avaliada pelo ASEAN NCAP e foi bem boa resultados do teste de segurança para a região da Austrália. Confirmada para o Brasil no próximo ano, a Mitsubishi L200 Triton recebeu nota máxima de cinco estrelas já de acordo com o protocolo atual de segurança válida para 2025.

Apesar da boa nota, o teste de colisão avaliou como marginal a proteção para a parte do peito do motorista e passageiro, o que poderia melhorar com uma estrutura melhor do veículo.

Rival da Hilux e Ranger, L200 Triton 2024 ganha visual arrojado na Ásia

Apesar disso, as avaliações de segurança para motorista, passageiro adulto no banco dianteiro e ocupantes infantis deram boa pontuação à Mitsubishi.

A Mitsubishi L200 Triton vem equipada com dispositivo de frenagem de emergência já exigido como item de série em regiões como na Europa. No entanto, também foram registadas falhas de funcionamento no dispositivo.

A nova geração da Mitsubishi L200 Triton será produzida no Brasil fruto de um investimento de R$ 4 bilhões na fábrica de Catalão/GO. Nas medidas de ficha técnica a nova geração tem 5,36m de comprimento, 1,93m de largura, 3,13m de entre eixos e 1,81m de altura sendo maior que a geração atual. O motor 2.4 turbodiesel tradicial foi atualizado sendo vendido com com 204cv e 47,9kgfm, 183cv e 43,8kgfm e também 149cv e 33kgfm de torque sempre com tração 4x4.