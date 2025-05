Conheça o novo SUV de luxo Mercedes que custa R$ 2 milhões no Brasil Novidade tem pacote off road e assinatura esportiva AMG Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h00 ) twitter

Mercedes-AMG/Divulgação

A Mercedes-Benz Brasil começou a vender seu produto mais caro no mercado brasileiro. Trata-se do Mercedes-AMG G 63 Manufaktur no país. Ao preço de R$ 2,1 milhões, o SUV traz motor V8 biturbo, 14 opções de cores e várias opções para personalizar o veículo.

Mercedes-AMG/Divulgação

No pacote visual o SUV traz novas rodas AMG de 20 polegadas, o Pacote Off Road Pro (que inclui um exclusivo rack de teto) e os novos padrões de acabamento dos assentos em couro nappa com acabamento em formato de diamante.

Mercedes-AMG/Divulgação

Para o Brasil, são 14 cores externas e 14 acabamentos em couro com padrões e cores desenvolvidas especialmente para o modelo. Todas as personalizações são realizadas durante o fluxo de produção do G63. De acordo com a combinação escolhida pelo cliente, todo o processo Manufaktur pode levar de quatro a oito semanas.

Motor V8 e sistema “híbrido leve”

A nova versão é criada a partir do Mercedes-AMG G 63 lançado recentemente. O modelo é traz o motor AMG V8 biturbo de 4,0 litros com 585 cv e um torque máximo de 86,7 kgfm, além da combinação com tecnologia de 48 volts e um gerador de partida integrado (ISG) que proporcionam um impulso adicional de 20 cv e 20,4 kgfm de torque por um período determinado.

Mercedes-AMG/Divulgação

Em relação ao G63 comum a série Manufaktur traz inúmeros itens de série novos. Confira:

Pacote AMG Off Road PRO incluindo:

Suspensão AMG Active Ride Control

AMG Traction PRO com modos exclusivos off road

AMG Active Balance Control

Rack de teto Professional

Para-barros nas rodas traseiras

Rodas AMG de 20”

Acabamento interno metalizado

Pacote de acabamento interno Exclusive:

Interior com acabamentos em couro nappa

Elementos nos assentos com design em diamante

Pacote de Assentos Multicontornos Ativos

O novo Mercedes-AMG G 63 Manufaktur já pode ser encomendado em toda a rede de concessionários da marca com preço público sugerido a partir de R$ 2.146.900,00.

