Mercedes-Benz alcança 5 milhões de Sprinter produzidas no mundo Unidade comemoratiiva é uma eSprinter elétrica que foi entregue à FedEx Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/05/2025 - 16h41 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz AG

A Mercedes-Benz Vans alcançou o volume de cinco milhões de unidades da Sprinter em Charleston, na Carolina do Sul, Estados Unidos ao longo dos últimos trinta anos. A unidade que marcou o volume alcançado foi uma eSprinter totalmente elétrica que foi entregue à FedEx.

Mercedes-Benz/Divulgação

Atualmente além da planta norteamericana, a Mercedes-Benz produz a Sprinter em Dusseldor e Ludwigsfelde, na Alemanha e também na Algéria, China, Irã e Rússia em variadas versões.

Sprinter em sua versão elétrica (Mercedes Benz Divulgação e Marcos Camargo Jr)

Há quase 20 anos, a planta de Charleston desempenha um papel vital para a Sprinter na América do Norte. O veículo entregue à FedEx passa a integrar a frota global com modelos tanto convencionais quanto elétricos.

Sprinter em sua versão elétrica (Mercedes Benz Divulgação e Marcos Camargo Jr)

Fundada em 2006, a Mercedes-Benz Vans LLC (MBV Charleston) é a única fábrica de vans da empresa na América do Norte. Em 2018, a unidade passou por uma expansão para receber a terceira geração da Sprinter, permitindo a montagem peça por peça para o mercado norte-americano. A modernização incluiu a construção de uma nova área de carroceria, uma oficina de pintura e a ampliação da linha de montagem existente.

‌



Mercedes-Benz/Divulgação Mercedes-Benz/Divulgação

Atualmente, a MBV Charleston conta com sistemas de transporte automatizado e ferramentas digitais de treinamento para sua equipe de mais de 1.600 funcionários. Além disso, um investimento de US$ 50 milhões em 2024 viabilizou o lançamento da nova eSprinter na planta.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.