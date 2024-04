Corolla ganha nova versão esportiva no Japão; conheça Modelo Active Sport tem versões híbridas com tração dianteira ou integral

No Japão o Corolla Active Sport custa entre US$ 20 e US$ 22 mil No Japão o Corolla Active Sport custa entre US$ 20 e US$ 22 mil (Toyota/Divulgação)

Ao apresentar a linha do Corolla 2024 no Japão, a Toyota lançou uma nova variante de apelo esportivo chamada Active Sport. Disponível no sedã e também na perua (Touring Sports), a versão Active Sport, curiosamente, não estará à venda no hatch e apresenta um visual esportivo.

No Corolla Active Sport, a carroceria apresenta um novo desenho que inclui novos para-choques com entradas de ar mais amplas nas extremidades, tudo inspirado no GR Yaris. Além disso, há saias laterais com o logo Active Sport e detalhes em preto brilhante ao longo da carroceria, juntamente com rodas de liga leve de 17 polegadas pintadas na cor preta.

Corolla Active Sport 2024 chega com motor 1.8 aspirado combinado com morro elétrico Corolla Active Sport 2024 chega com motor 1.8 aspirado combinado com morro elétrico (Toyota/Divulgação)

As cores disponíveis estão limitadas ao preto, cinza e branco, podendo ser combinadas com teto preto. No interior, o Corolla Active Sport apresenta bancos em formato concha com acabamento metálico, emblemas em cinza e acabamentos contrastantes no painel e console, enquanto o revestimento é totalmente preto nas demais peças. Além disso, inclui pedais de alumínio e tapetes com logo exclusivo, vendidos como opcionais.

Modelo tem multimídia do tipo flutuante Modelo tem multimídia do tipo flutuante (Toyota/Divulgação)

Mas o visual não é acompanhado por nenhuma mudança de desempenho. O Toyota Corolla Active Sport 2024 chega com motor 1.8 aspirado combinado com motor elétrico, disponível com tração dianteira ou integral opcional. A Toyota fez apenas ajustes na suspensão e direção, aumentando a rigidez para completar o conjunto.

Por dentro o Corolla Active Sport tem bancos em formato concha Por dentro o Corolla Active Sport tem bancos em formato concha (Toyota/Divulgação)

No Japão, o Corolla Active Sport custa entre US$ 20 mil e US$ 22 mil na variante com tração integral do modelo de apelo esportivo. Em valores convertidos, o preço corresponde a cerca de R$ 100 mil e R$ 110 mil. No entanto, é improvável que essa versão seja oferecida por aqui, uma vez que a Toyota só vende o Corolla produzido localmente, com exceção das poucas unidades importadas do GR Corolla.