Crise? Buick bate recorde de vendas na China Marca da General Motors supera 1,8 milhão de unidades do SUV Envision em 3 gerações Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/06/2025 - 15h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h30 )

Crise? Buick bate recorde de vendas na China Buick/Divulgação

Embora a Chevrolet enfrente uma crise de vendas na China, uma das marcas do grupo General Motors, a Buick comemora a alta nas vendas. No caso do Envision, a marca comemora 1.8 milhão de unidades produzidas em Shandong além de 1,3 milhão do LaCrosse na fábrica de Jinqiao, próxima de Shangai.

A Buick é uma cooperação entre a SAIC que tem parceria com diversas marcas na China e GM.

Ao todo o LaCrosse e o Envision estao na sua terceira geração e curiosamente não são carros eletrificados nem mesmo híbridos leves mostrando uma certa resistência da marca.

Na atual geração os dois produtos trazem boa relação de custo benefício com pacote ADAS, head up display, telas de alta resolução entre multimídia e painel e motor 2.0 turbo quatro cilindros.

Esse motor 2.0 turbo de 237cv alcança 230km/h e traz no caso do LaCrosse Avenir, versão topo de linha, telas integradas com processamento ultra rápido, perfil arrojado e esportivo e sistemas de condução autônoma.

