Chevrolet Tracker 2026 será o primeiro lançamento do semestre no país SUV compacto é visto após flagras do Onix já a caminho das concessionárias Autos Carros|Marcos Camargo Jr 21/06/2025 - 11h00

Chevrolet Tracker 2026 João Anacleto/Reprodução

A Chevrolet anunciou uma série de lançamentos no país neste semestre. E o SUV compacto Tracker voltou a ser flagrado em imagem divulgada pelo jornalista João Anacleto no Instagram. O flagra revela parcialmente a dianteira do Tracker já com faróis divididos em um perfil mais alinhado com outros SUVs como Equinox e Blazer. O lançamento deve ocorrer já nos próximos dias.

Chevrolet Tracker 2026 Chevrolet/Divulgação

As fotos do Tracker ainda camufladas já davam indícios claros de uma reestilização dianteira completa. A grade maior dividindo elementos visuais é inspirada mos modelos atuais da marca.

Portal N10

Na traseira flagras ainda do veículos camuflado mostram que o Tracker terá um novo pára-choque com novos elementos mas as lanternas devem seguir o mesmo formato atual.

Placa Verde/Reprodução

Não há fotos internas mas segundo a tendência da Spin e S10, além da Montana, o Tracker deve integrar painel digital e a multimídia ao menos em uma moldura única. Outra opção da GM é usar um interior mais moderno adotado por veículos como o norte-americano Trax.

Placa Verde/Reprodução

Por conta do Proconve a GM confirmou a estreia do sistema de injeção direta de combustível mas efetivamente ainda não começou a produção dos motores já com essa alteração. Com ela o motor 1.0 Ecotec passa de 116 para de 121 cv e no 1.2 agora a potência passa de 133 de 141cv.

Há chance do Tracker estrear sistema híbrido leve e também o motor turbo pode receber sistema de injeção direta de combustível. É preciso lembrar que a GM está investindo R$ 7 bilhões na renovação da sua linha de produtos no país.

