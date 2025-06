GM planeja elétrico para concorrer com Dolphin Bingo S é revelado e pode ser vendido em outros mercados fora da China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 09h12 ) twitter

Bingo S CarNewsChina/Reprodução

A GM avança na eletrificação dos seus grandes carros feitos para os Estados Unidos, mas também aposta em veículos compactos para vários mercados. A Wuling, que produz o Starlight já confirmado para o Brasil como Captiva, revela um elétrico compacto chamado Bingo S.

O compacto tem cerca de 4,10m de comprimento, o que o coloca na linha de concorrência com o BYD Dolphin, GAC Aion entre outros modelos com o mesmo porte.

Ainda não há informações técnicas, mas a Wuling utiliza em veículos compactos motores de 41 cv ou 68cv alimentados por baterias de 17,3 kWh (200km), 31,9 kWh (330km) ou ainda 37,9 kWh (410km).

A Wuling e também a Baojun são submarcas da General Motors. No caso da Wuling se trata de uma joint venture entre SAIC-GM-Wuling (SGMW). Se a estratégia de vender na China e também em outros mercados como América Latina, Oriente Médio e África se concretizar, a GM chinesa tem uma nova estratégia de eletrificação pronta para avançar.

