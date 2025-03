Crise na Mitsubishi: lojas estão desistindo de vender carros novos nos EUA

Crise na Mitsubishi: lojas estão desistindo de vender carros novos nos EUA Marca diz que irá apoiar a rede para recuperar lucratividade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mitsubishi/Divulgação

A crise na Mitsubishi em meio às mudanças na relação com a aliança estabelecida com a Renault e Nissan está longe de acabar. Nos Estados Unidos, um memorando enviado por concessionários ao CEO Mark Chaffin revelam preocupação e pedidos de “ação rápida” para recuperar a competitividade. Nem mesmo o recém renovado Outlander híbrido plugin está empolgando consumidores:

Mitsubishi/Divulgação

Um documento publicado na íntegra pelo site Automotive News mostra que algumas revendas estão desistindo de vender modelos novos para focar nos usados. A rede de vendas reclama dos baixos volumes e da lucratividade reduzida para atuar nos Estados Unidos onde a competição é ainda mais feroz.

Mitsubishi/Divulgação

No meio oeste norteamericano, 15 revendas já fecharam enquanto outro grupo afirma perder até US$ 400 por veículo vendido. Chaffin revelou em entrevista à publicação que a Mitsubishi está revendo seu planejamento para dar suporte à rede.

Mitsubishi/Divulgação

Para este ano a Mitsubishi tem a meta de vender 848.000 unidades e nos Estados Unidos, em 2024, pouco mais de 110.000 unidades foram comercializadas. No Brasil após perder espaço em 2023 a Mitsubishi celebrou recentemente o crescimento de 19% nas vendas. Porém o veículo que mais cresceu foi o Eclipse Cross após uma revisão nos preços e a oferta de uma versão com tração 4x2 de um produto já com cinco anos na mesma geração. As vendas da picape L200 caíram ao longo de 2024 diante da competitividade das concorrentes especialmente a Ford Ranger e Toyota Hilux.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.