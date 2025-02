Mitsubishi Eclipse Cross 2026 terá novas versões mais em conta HPE Black e HPE-S Black 4x4 apostam em visual escurecido, atributo já explorado pela concorrência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mitsubishi/Divulgação

O Eclipse Cross 2026 é responsável pelo crescimento das vendas da marca Mitsubishi no Brasil. Antes mesmo de oficializar a linha 2026, o site da marca representada pela HPE já aparece no site oficial trazendo novidades em equipamentos e duas novas versões: HPE Black e HPE-S Black 4x4.

Todas as versões mantêm o motor 1.5 turbo a gasolina, entregando 165 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, aliado a um câmbio automático CVT com oito marchas simuladas. O conjunto mecânico é o mesmo do SUV desde o lançamento ainda em 2019.

Mitsubishi/Divulgação

Para as versões Black o design externo traz detalhes em preto brilhante na grade frontal, teto em tom contrastante e acabamentos escurecidos nos para-choques dianteiro e traseiro, além das saias laterais. No interior, os bancos possuem revestimento premium em camurça.

A versão HPE Black 4x2 traz rodas com o mesmo design da versão Rush, porém com acabamento escurecido. Além disso, essa configuração conta com detalhes em vermelho no para-choque dianteiro e na grade frontal. Já a HPE-S Black 4X4, nova opção topo de linha, recebe a mesma roda de 18 polegadas que a versão HPE-S, porém com acabamento escurecido.

‌



Mitsubishi/Divulgação

No quesito tecnologia, as versões Rush, HPE e HPE Black passam a contar com uma nova central multimídia de 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Já as versões HPE-S, HPE-S 4x4 e HPE-S Black 4x4 recebem um sistema multimídia maior, de 12 polegadas, com os mesmos recursos de conectividade.

Preços e versões

Rush – R$ 168.990

‌



HPE – R$ 189.990

HPE Black – R$ 192.990

‌



HPE-S – R$ 212.990

HPE-S 4×4 – R$ 222.990

HPE-S Black 4×4 – R$ 225.990

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.