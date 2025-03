DENZA vai estrear na Europa em abril Marca premium da BYD será apresentada primeiro na Itália e o Z9 será o primeiro produto da linha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 11h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A marca DENZA, que faz parte do conglomerado da BYD, foi confirmada para o mercado europeu onde deve estrear já em abril. A Denza será apresentada ao público italiano durante o Brera Design Week 2025 na cidade de Milão entre os dias 7 e 13 de abril.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

“Estamos trazendo o futuro elétrico premium da mobilidade para a Europa. Fiquem inspirados e olhem adiante”, disse um comunicado da DENZA nas redes sociais oficiais.

Na Europa o primeiro produto da Denza será o Z9 que irá concorrer principalmente com o Porsche Panamera. O R7 já testou o Z9 durante um evento na China no ano passado.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Atualmente com nove produtos a Denza tem ocupado espaços na China com uma proposta de carros de luxos com motorização eletrificada especialmente híbridos de longo alcance. A marca já foi confirmada para o Brasil com exclusividade pelo Vice-presidente da companhia Alexandre Baldy em entrevista ao R7-Autos Carros em 2024.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A Denza é parte de um projeto de longo prazo da BYD a partir de uma joint venture com a Mercedes-Benz para concorrer com marcas como Audi, Volvo, Porsche e BMW lançada em 2011. Dez anos depois os alemães saíram da parceria deixando 10% para a BYD e no ano passado a cota restante foi adquirida pelos chineses.

DENZA Z9 GT CONFIRMADO PARA O BRASIL! Mais barato que o novo Porsche Panamera. VEJA O VÍDEO!

