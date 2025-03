Depois do híbrido, Toyota lança C-HR+ com motor elétrico SUV médio agora estreia no Velho Continente em duas versões elétricas que complementam as híbridas e a combustão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 15h00 ) twitter

Se por aqui os modelos da Toyota híbridos se limitam a modelos como Corolla e Corolla Cross, na Europa há mais uma novidade. E para complementar a gama de híbridos e elétricos a Toyota lança nesta semana o C-HR+, versão elétrica de um modelo de sucesso com duas opções no mercado europeu totalizando quatro versões.

As diferenças de design são mínimas em relação ao C-HR já conhecido com desenho cupê. Hoje o CH-R é vendido na Europa na versão Prologue híbrida e também a combustão em alguns mercados. A ideia é complementar a gama com um modelo 100% elétrico.

Entre as novidades estão um desenho mais esportivo com farois evoluídos diferenes do modelo híbrido e a traseira com luzes full-LED, spoiler integrado e novidades como porta malas mais amplo com 416 litros. Bem conectado o Toyota C-HR traz Toyota Safety Sense, multimídia de 14 polegadas e integração com o aplicativo MyToyota.

Ao todo o Toyota C-HR tem opções de bateria de 57kwh ou 77kwh para uma autonomia de até 600km no ciclo WLTP. A recarga usa sistema de 150kwh o que permitirá o “abastecimento” completo em menos de uma hora.

O motor elétrico tem 343cv com tração integral e a versão de entrada com tração dianteira tem 167. A plataforma é a mesma TNGA do Corolla e Corolla Cross que conhecemos bem porém em sua variante dedicada aos veículos elétricos. O CH-R já foi cotado para o Brasil e embora utilize a plataforma TNGA jamais foi produzido ou oferecido por aqui.

