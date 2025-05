Dodge Charger elétrico fica só com uma versão Modelo tem tração integral com 670 cv e torque de 85,7 kgfm Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 17h00 ) twitter

Dodge/Divulgação

Após um desempenho modesto nas vendas a Stellantis fez mudanças na linha do Charger elétrico. Feito para substituir o Charger a gasolina, as vendas nao engrenaram tanto que ja unidades 2024 com desconto nos EUA. Agora na linha 2026, o Charger fica só com uma versão topo de linha e com opção quatro portas.

Tanto as versões de duas quanto de quatro portas compartilham componentes como teto, tampa traseira e para-choques. Nos equipamentos, existem itens como modos de condução, frenagem regenerativa e central multimídia com telas de 16 e 12,3 polegadas, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e detecção de fadiga.

O Charger Daytona é feito sobre a plataforma STLA Large, uma variação da plataforma do futuro Jeep Compass e Peugeot 3008 e tem tração integral com 670 cv e torque de 85,7 kgfm. Ele chega em 100 km/h em 3,3 segundos e faz o quarto de milha (402 m) em 11,5 segundos. A autonomia é de 388 km e tem carregamento de 20 a 80% em 24 minutos, de acordo com a empresa.

Segundo a Dodge, as encomendas para o Charger Daytona 2026 de duas e quatro portas já podem ser feitas, enquanto as entregas estão previstas para o segundo semestre de 2025. A Stellantis tem evitado falar sobre versões a gasolina mas é muito provável que o Charger tenha opção com motor 2.0 Hurricane 4 e três litros seis cilindros que é o Hurricane 6 usado na linha RAM.

