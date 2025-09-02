Dodge oferece mais descontos para vender Charger elétrico 2024 nos EUA
Esportivo a gasolina entra em linha e versões intermediárias elétricas deixam de existir em resposta à demanda
A Stellantis lançou a linha Dodge Charger elétrica há um ano e meio mas as vendas estão longe de empolgar o público. Depois de reduzir o ritmo de produção e mesmo após descontos de US$ 6,5 mil, há estoques de carros linha 2024 e os concessionários estão pressionando por descontos junto à montadora.
O Charger Daytona R/T com 496cv que foi lançado por US$ 62,6 mil ainda está à venda por até US$ 39,9 mil, um desconto de US$ 23 mil, cerca de R$ 130 mil só de abatimento. Até mesmo algumas unidades da versão de lançamento estão anunciadas nas plataformas de venda com desconto. A Dodge inclusive já não produz mais o Daytona R/T deixando somente a versão Scat pack em linha.
O Charger Scat Pack por sua vez é a versão mais potente com 670cv e foi anunciado por mais de US$ 67 mil no lançamento, depois caiu de preço em abril e agora ficou mais US$ 5 mil mais em conta. Há várias unidades com preço de tabela de US$ 57,9 mil.
A Stellantis diz que o fim dos incentivos federais que davam descontos de até US$ 7,5 mil prejudicaram as vendas da marca mas é fato que o público não se empolgou com um carro apenas com motor elétrico na linha Dodge que sempre foi reconhecida pelos seus esportivos “muscle car” com motor V8.
Enquanto isso os clientes já podem encomendar o Charger Sixpack com motor Hurricane 6 (seis cilindros em linha) de 550cv com duas turbinas. Ele custa US$ 54,9 mil.
