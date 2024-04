Efeito Titano: Mitsubishi oferece até R$ 30 mil de bônus

Alto contraste

Mitsubishi dá desconto na linha L200 Mitsubishi dá desconto na linha L200 (Mitsubishi/Divulgação)

O lançamento da Fiat Titano tem levado algumas marcas a repensar sua estratégia de produto para enfrentar a concorrência. Isso é especialmente evidente no caso das pickups que não são as mais caras do segmento, como a Nissan Frontier e a Mitsubishi L200. Após a Nissan, a Mitsubishi anunciou uma ação comercial com descontos generosos na linha L200, válida até o dia 23 de março.

A linha L200 Sport HPE (R$ 269,9 mil) e HPE-S (R$ 289,9 mil) está sendo vendida com uma valorização de R$ 20 mil, com um carro oferecido como parte do pagamento. Esse bônus é concedido caso o cliente opte também por financiamento com entrada de 60% e saldo restante em 24 meses.

Modelo não teve mudanças visuais Modelo não teve mudanças visuais (Mitsubishi/Divulgação)

A linha Pajero também está sendo oferecida com um bônus de R$ 30 mil nas versões HPE-S, que custam R$ 369,9 mil, e Legend, que custam R$ 409,9 mil.

A Mitsubishi também ampliou a oferta do Eclipse Cross Roush, que segue à venda por R$ 169,9 mil. Com uma lista mais enxuta de itens de série, o Roush não possui tração integral SAWC, mas sim tração dianteira, com motor 1.5 turbo de 165 cv e 25 kgfm de torque, acoplado a um câmbio CVT que simula oito marchas.