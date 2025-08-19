Em resposta às marcas locais, Tesla Model Y L estreia na China com novidades Visual repete estilo do Model Y convencional e preço fica mais competitivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h00 ) twitter

Tesla Model Y L Tesla/Divulgação

O Tesla Model Y L foi lançado na China com entre-eixos alongado em cerca de 18 cm em relação ao modelo padrão. O crossover tem seis lugares e estreia com preço inicial equivalente a US$ 47 mil, cerca de R$ 263 mil em valores convertidos. A autonomia declarada é de 466 km no ciclo CLTC chinês.

Tesla Model Y L Tesla/Divulgação

As mudanças externas seguem o facelift do Model Y, com novas rodas e terceira luz de freio sob o aerofólio. O interior traz tela central de 16 polegadas, novos bancos dianteiros com encostos de cabeça ajustáveis e descanso de braço elétrico nos assentos da segunda fileira.

Tesla Model Y L Tesla/Divulgação

Há saídas de ar dedicadas na segunda e terceira fileiras, porta-copos para os passageiros de trás e rebatimento elétrico dos bancos para ampliar o porta-malas. Todos os assentos têm aquecimento; os das duas primeiras fileiras também contam com ventilação.

Tesla Model Y L Tesla/Divulgação

Os dados de motorização não foram confirmados ainda mas o Model Y L deve ter variação com 295cv e 444cv na versão de dois motores. O modelo inclui carregadores de celular sem fio refrigerados, sendo o do motorista de 50 W, sistema de som com 18 alto-falantes e teto interno preto.

Tesla Model Y L Tesla/Divulgação

As entregas na China começam em setembro deste e a renovação do Model X servirá para responder aos concorrentes das inúmeras marcas locais como Li Auto, Xiaomi, Onvo, Avatr entre outras. Ainda não há confirmação de lançamento em outros mercados.

