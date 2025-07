Tesla prepara versão “básica” do Model Y para brigar com chineses Elétrico mais barato quer conter concorrentes das marcas Xiaomi, Nio, Zeekr entre outros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens do interior de uma possível nova versão do Tesla Model Y vazaram em redes sociais chinesas. As fotos sugerem que a montadora está desenvolvendo uma versão mais acessível de seu SUV elétrico, com alterações voltadas à redução de custos de produção.

Tesla Model Y em versão básica sendo testado na China Redes Sociais - reprodução

O Tesla Model Y, chamado de Juniper na China, deverá ter uma versão mais simples com rodas menores, sem dianteira iluminada e teto panorâmico, o que ajudará a ter um custo menor.

RESUMO DA NOTÍCIA A Tesla está desenvolvendo uma versão mais acessível do Model Y, chamada Juniper, para competir com marcas chinesas.

O novo modelo terá alterações para redução de custos, como rodas menores e interior simplificado, sem teto panorâmico.

O lançamento oficial está previsto para o final de 2025, com a produção já em andamento.

A reformulação visa manter a competitividade da Tesla em um mercado automotivo cada vez mais desafiador na China. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Redes Sociais - reprodução

Durante a conferência de resultados do segundo trimestre de 2025, o CEO da Tesla, Elon Musk, já havia confirmado que o modelo acessível não será um novo veículo, mas sim uma versão simplificada do atual Model Y. De acordo com o site chinês Yiche, essa nova variante já está em produção e deve ser lançada oficialmente no mercado chinês até o final de 2025.

Tesla Model Y em versão básica sendo testado na China Redes Sociais - reprodução

Interior mais simples

As imagens revelam um interior com modificações importantes. O teto solar panorâmico e as telas de entretenimento traseiras foram eliminados, enquanto o console central dianteiro recebeu um novo layout com passagem entre os bancos, o que amplia o espaço e a funcionalidade da cabine.

‌



Tesla Model Y em versão básica sendo testado na China Redes Sociais - reprodução

Apesar das mudanças, o veículo mantém as alavancas de comando na coluna de direção e deve conservar o sistema de seleção de marchas por meio da tela, como no modelo atual.

Tesla Model Y 2025 "Juniper" reestilizado é lançado na Ásia Tesla Divulgação

Externamente, o novo Model Y também exibe alterações. A faixa de luz contínua na dianteira foi removida e os faróis foram reposicionados em um nível mais alto, aproximando o visual do modelo ao design do Model 3. A traseira deve perder a faixa refletiva central que conecta as lanternas, simplificando o design e reduzindo o custo.

‌



Tesla Model Y em versão básica sendo testado na China Redes Sociais - reprodução

A reformulação busca tornar o SUV mais competitivo com tantos concorrentes mais em conta das marcas AVATR, Zeekr, Xpeng, Nio, Xiaomi entre outras. No primeiro semestre de 2025, o Model Y vendeu 171.491 unidades, mantendo a liderança entre os veículos com preço acima de 250 mil yuans (cerca de US$ 34.750 ou R$ 200 mil em valores convertidos). No entanto, marcas locais e modelos como Xiaomi SU7, Zeekr 7X, o crescimento das vendas de forma exponencial assusta a Tesla.

Assim a Tesla renova o Model Y busca manter a relevância da marca no maior mercado automotivo do mundo.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.