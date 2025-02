Empresa vende consórcio de carros pela internet com IA Em todo o mercado, mais de 3,7 milhões de novas cotas vendidas só em 2024 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/01/2025 - 22h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h29 ) twitter

Com juros mais altos do financiamento e previsão de um novo ciclo de altas ao longo de 2025 o consórcio volta a ganhar força no país. Considerando a soma de todas as empresas do segmento, pouco mais de 3,7 milhões de novas cotas vendidas no Brasil só no ano passado e um faturamento de R$ 313 bilhões. Com a ajuda da internet muitas empresas apostam em ferramentas digitais para a venda e administração do consórcio e empresas como a Disal apostam em ferramentas como inteligência artificial para impulsionar seus negócios.

O Consórcio Digital Disal lançou recentemente uma nova plataforma com inteligência artificial. Com ela o cliente poderá realizar todo o processo de aquisição de cotas de consórcio de forma online. Após escolher o valor da carta de crédito e preencher o formulário com os dados que serão incluídos no contrato, o sistema gera o processo de minuta e pagamento da 1ª parcela, que pode ser feito via pix, cartão ou boleto. Em seguida o cliente recebe o contrato digital para assinatura online. O sistema também oferece suporte por meio de inteligência artificial treinada, possibilitando esclarecimentos de dúvidas sobre o produto consórcio, mantendo o atendimento humano para quem optar mesmo assim tratar com atendente no pós-venda.

“Para a criação do consórcio digital utilizamos todo domínio de uma equipe de tecnologia, acompanhando de perto as orientações de um grupo de trabalho para apresentar uma solução moderna que transforma a experiência de compra e investimento de nossos clientes. Com uma plataforma ágil, segura e intuitiva, tornamos o processo mais acessível e eficiente, simplificando a aquisição do consórcio”, diz Fábio Augusto de Souza, CEO da Disal. “Além disso, com este novo canal de vendas a Disal oferece mais praticidade aos nossos clientes que já possuem o hábito e perfil de compras na internet, atendendo um fluxo alinhado totalmente com os nossos parceiros autorizados que realizarão o faturamento do automóvel em suas redes de concessionárias. Desta forma é possível atender todos os nichos de clientes que procuram a modalidade consórcio para obter a conquista de um novo automóvel”, completa Fábio Augusto.

Funcionalidades

A nova plataforma permite além da compra e gestão de pagamentos, um sistema que analisa os grupos em andamento, facilitando a escolha da carta de crédito ideal, com valores que variam entre R$ 44 mil e R$ 380 mil. Além disso, o sistema é respaldado por tecnologias alinhadas à LGPD, garantindo a segurança dos dados dos usuários.

O Consórcio Digital foi projetado para atender a todos os perfis de consumidores de forma fácil e intuitiva no ambiente online. “Este é apenas o começo. Estamos constantemente trabalhando em novas funcionalidades para a plataforma de vendas, como o aprimoramento da inteligência artificial que vai auxiliar o cliente em todas as etapas da compra”, completa Souza.

