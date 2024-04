Este é o novo Hyundai Tucson 2025 reestilizado que pode vir ao Brasil

Alto contraste

Durante o anúncio de novos modelos que a Hyundai (sem Caoa) deve trazer ao Brasil, dois veículos adicionais deverão ser produzidos localmente em Anápolis. Devem ser carros que o consumidor tem alto interesse além de volume o que nos leva diretamente para o segmento dos SUVs.

Por outro lado dentro da quarta geração do Hyundai Tucson em sua primeira reestilização acaba de estrear na Europa com uma reestilização discreta na parte externa e mais profunda na parte interna. Agora, a marca sul-coreana apresenta novidades importantes na linha 2025.

Por dentro, a Hyundai mudou completamente o Tucson seguindo o conceito das duas telas unidas e linhas mais retas. Há novos botões, um console central, novos comandos de itens de segurança e saídas de ar condicionado reduzidas distribuídas por toda parte inferior do tabelier.

A Hyundai manteve o motor 1.6 turbo a gasolina no modelo de entrada e três versões híbridas com esse motor associado a outro elétrico de 236cv enquanto uma outra versão híbrida plug-in tem 272cv. Há grandes chances de que o Tucson europeu seja justamente o modelo que esperamos no Brasil.

A Caoa ainda irá produzir esses carros para a Hyundai, como parte do seu acordo. Assim, as chances de fazer justamente um carro que já foi um best seller por aqui em duas gerações, a Hyundai pode de fato estudar a produção local do Tucson.