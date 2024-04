Ford vai comemorar os 60 anos do Mustang com evento em Interlagos Evento será gratuito para proprietários de Mustang de qualquer ano

Sétima geração já anunciada por aqui e será exposta no evento realizado no autódromo Sétima geração já anunciada por aqui e será exposta no evento realizado no autódromo (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

O Mustang completa 60 anos em abril e para comemorar esse marco a Ford programou uma série de eventos que incluem o Brasil. Por aqui a marca acaba de apresentar a sétima geração do esportivo e espera alavancar a imagem do esportivo. O aniversário será celebrado com um evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 13 de abril, para o qual todos os proprietários do modelo são convidados. Para a comemoração foi criado também um logo especial, inspirado no emblema que o primeiro Mustang trazia no centro do volante.

SAO PAULO, SP 30/12/2018 VISTA AÉREA DO AUTÓDROMO DE INTERLAGOS SAO PAULO, SP 30/12/2018 VISTA AÉREA DO AUTÓDROMO DE INTERLAGOS (Edu Garcia/R7)

Os proprietários de Mustangs de todos os modelos e épocas que ainda não receberam o convite para o evento podem se inscrever por meio deste link

Além do desfile que será feito na pista do autódromo, a Ford prepara experiências e atrações exclusivas para os participantes, incluindo a exibição do novo Mustang GT Performance 2024.

logotipo dos 60 anos do carro logotipo dos 60 anos do carro (Ford Divulgação)

Cenário global

Desde que foi apresentado ao público, no dia 17 de abril de 1964 na Feira Mundial de Nova York, nos EUA, o Mustang vendeu mais de 400 mil unidades no primeiro ano , 22 mil só no primeiro fim de semana, e chegou a 1 milhão de unidades em 18 meses. A sua produção hoje passa de 10 milhões de unidades, marco que foi comemorado em 2018.

Estreia do Mustang em abril de 1964 Estreia do Mustang em abril de 1964 (Ford/Divulgação)

No Brasil, o Mustang foi lançado oficialmente em 2018 justamente com um evento em interlagos. O Black Shadow, edição comemorativa de 55 anos, veio em seguida, em 2020. Em 2021, foi a vez do Mach 1. Com a chegada do Mustang GT Performance de sétima geração, a Ford demonstra um novo salto no desempenho, tecnologia e design e inaugura um novo capítulo na sua história.