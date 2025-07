Exclusivo: BYD King 2026 recebe nova opção de cor e pacote ADAS II Sedã híbrido mantém conjunto mecânico e fica mais equipado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h00 ) twitter

A BYD começou a distribuir para as concessionárias a linha 2026 do sedã híbrido King. O R7-Autos Carros conferiu de perto na concessionária HBW de São Paulo, a primeira unidade do sedã. Há novos equipamentos, opção de cor e rodas.

Fotos do BYD King híbrido 2026 nas concessionárias da marca Marcos Camargo Jr

O BYD King recebe a opção de cor azul perolizado que se junta às opções cinza e branco e também novas rodas.

Fotos do BYD King híbrido 2026 nas concessionárias da marca Marcos Camargo Jr

A grande novidade do sedã está na inclusão do pacote ADAS. O King recebe controle de Cruzeiro adaptativo, alerta e frenagem automáticos, alerta de ponto cego entre outros itens. Com a inclusão do Adas o volante foi atualizado com novos comandos.

Fotos do BYD King híbrido 2026 nas concessionárias da marca Marcos Camargo Jr

Na concessionária HBW, o King GS estava anunciado por R$ 191,9 mil e vendido na faixa de R$ 175 mil com bônus.

‌



Fotos do BYD King híbrido 2026 nas concessionárias da marca Marcos Camargo Jr

BYD King 2026

O BYD King é um sedã híbrido plugin que combina o motor 1.5 quatro cilindros a gasolina de 105cv (perdeu 5cv em relação ao anterior) com motor elétrico de 197cv que resulta em 235 cv de potência combinada e adota adota bateria de 8kwh ou 18,3 kWh (nominal) e tem recarga AC de até 6,6 kW.

‌



Fotos do BYD King híbrido 2026 nas concessionárias da marca Marcos Camargo Jr

Na ficha técnica, o BYD King tem 4,78 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,49 m de altura além de entre-eixos de 2,71m.

‌



O BYD King oferece dois modos principais no console central: EV e HEV. O modo EV utiliza exclusivamente o motor elétrico, ideal para o ambiente urbano, com uma autonomia de até 100 km sem consumir gasolina (há uma outra versão, a GL com autonomia menor de 71km). Já o modo HEV combina o motor a combustão com o elétrico, especialmente útil em alta velocidade, onde ambos os motores trabalham em conjunto.

Fotos do BYD King híbrido 2026 nas concessionárias da marca Marcos Camargo Jr

Hoje considerando apenas modelos híbridos, o BYD King é líder de mercado. O Corolla Cross está à frente na categoria com 3.000 unidades por mês vendidas mas só 20% são unidades híbridas. O King vende entre 800 e 1.200 unidades por mês.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.