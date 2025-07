Para acelerar vendas, BYD anuncia condições especiais para linha 2026 Dolphin Mini 2026 será vendido por R$ 119.990 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h04 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A BYD realizará a campanha "48 Horas Mais Eletrizantes do Brasil" nos dias 25 e 26 de julho.

Modelos da linha 2026, como o Dolphin Mini, terão preços a partir de R$ 119.990 e novas opções de design.

Todos os veículos da linha 2026 contarão com 1 ano de revisões e recargas gratuitas, além de um carregador residencial incluso.

A linha 2025 também terá descontos significativos, visando aumentar as vendas que caíram recentemente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

A BYD promove nos dias 25 e 26 de julho mais uma edição de sua campanha promocional nacional, com o retorno da ação “48 Horas Mais Eletrizantes do Brasil”. Durante o período, todas as concessionárias da marca no país funcionarão em horário estendido para vendas da linha 2026 e também para as últimas unidades da linha 2025, segundo a marca.

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

A BYD apresenta o Song Pro 2026, que passa a contar com a nova cor Preto Cosmos e o pacote de assistências ADAS 2, com preço de R$ 199.990. A oferta inclui ainda 1 ano de seguro grátis e bônus na avaliação do usado para troca no valor de R$ 10 mil.

BYD Song Pro BYD/Divulgação

Outro modelo que faz parte da ação é o BYD Dolphin Mini 2026 que será vendido por R$ 119.990. A novidade fica por conta da nova cor Azul Glacial e do novo design das rodas, emblemas e outros itens, mantendo a motorização atual de 75cv. Já o BYD Dolphin GS 2026 traz atualizações como ajuste elétrico do banco do motorista, carregador por indução e retrovisores com rebatimento elétrico, mantendo o mesmo preço de lançamento da linha anterior que é de R$ 149.990.

BYD Song Pro BYD/Divulgação

Durante a campanha, todos os modelos da linha 2026 contarão com benefícios adicionais: 1 ano de revisão gratuita, 1 ano de recarga elétrica gratuita por meio de um cupom, Documentação grátis e Carregador residencial incluso

‌



Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

A linha 2025 também participa da ação com descontos. O sedã híbrido BYD King GS tem preço reduzido de R$ 191.900 para R$ 159.900, enquanto o SUV elétrico BYD Yuan Plus 2025 passa de R$ 235.800 para R$ 199.800, com taxa 0% de financiamento.

BYD/Divulgação

Todos os veículos BYD continuam com a garantia de 8 anos para a bateria Blade, sem limite de quilometragem, e 6 anos para o veículo, também sem limite de uso. A ação deve elevar o volume de vendas da marca que estava em torno das 9.500 unidades por mês, mas caiu para 8.000 nos últimos meses.

