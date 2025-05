Exclusivo: GAC já tem data para começar a vender carros no Brasil Operação começa em 23 de maio com um SUV médio híbrido, um monovolume e um sedã elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/05/2025 - 09h57 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h12 ) twitter

GAC/Divulgação

A GAC é a próxima marca chinesa a expandir sua atuação na América do Sul. Confirmada desde o ano passado, agora a marca começa a “mostrar as caras” no mercado.

Já existem concessionárias em fase final de implantação, alguns modelos circulam livremente pelas ruas e executivos da marca detalham mais a respeito do momento de lançamento dos veículos.

GAC/Divulgação

O R7-Autos Carros esteve em uma concessionária aberta no bairro do Sumaré, capital paulista. O showroom vazio já tem funcionários que revelam a data de início das vendas: 23 de maio.

A reportagem da revista Quatro Rodas esteve no local um dia antes e flagrou o Ayon Y dentro do showroom, mas o veículo já havia sido retirado do local. Além desta concessionária, a GAC está terminando um showroom no shopping Anália Franco, zona leste de São Paulo.

Modelos da GAC

O Ayon Y teve 136 mil unidades vendidas em 2024 e uma fonte nos confirmou que a configuração é a mesma do mercado chinês: 205cv com 22kgfm de torque e autonomia de 318km (Inmetro) ou cerca de 380km no ciclo urbano (WLTP).

GAC/Divulgação

Com visual arrojado, o GAC Aion Y tem 4,53m de comprimento e 2,75m de entre-eixos, o que rende um bom espaço interno. Traz itens como teto panorâmico, painel digital e ampla multimídia de 14,6 polegadas e itens do pacote Adas ao preço de cerca de R$ 170 a R$ 180 mil.

GAC/Divulgação

Além do GAC Aion, a marca prepara o lançamento do GS4, um SUV médio que tem motor híbrido puro na China ao combinar o 1.5 a gasolina com motor elétrico e 177cv com 27kgfm de torque associado ao câmbio de dupla embreagem com 7 marchas.

GAC/Divulgação

Além dele, a GAC terá um sedã destinado a vendas diretas e proposta de veículo para taxistas e aplicativos. Terá dimensões generosas com 4,81m de comprimento, 1,88 m de largura, 1,54m de altura e 2,75m de entre-eixos com motor de 136 cv e 23 kgfm e bateria LFP de 55,2 kWh de capacidade com autonomia já divulgada de 314 km no ciclo do Inmetro.

O R7-Autos Carros já recebeu o contato da assessoria de imprensa da GAC. Dentro de alguns dias irá ocorrer o lançamento para a imprensa quando os primeiros veículos serão oficializados.

