GAC Aion Y Plus que chega em abril tem autonomia revelada Modelo é um dos três veículos lançamentos que a fabricante chinesa deve lançar por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 18h00 )

GAC/Reprodução

Enquanto prepara o momento de lançamento no Brasil, a GAC que deve estrear com três produtos teve os dados de autonomia revelados para o Aion Plus. O Inmetro sempre divulga listas de consumo de alguns veículos, e por vezes, alguns carros ainda não lançados tem informações vazadas.

GAC/Reprodução

Segundo o Inmetro, o modelo chinês pode rodar até 318 km com uma única carga. A bateria que alimenta o motor elétrico de 136 cv e 23 kgfm tem capacidade de 63,2 kWh.

GAC/Reprodução

Com comprimento de 4,535 m, largura de 1,870 m de largura e entre eixo de 2,750 m, o GAC Aion Y Plus pode disputar no segmento de modelos a combustão como VW T-Cross e Hyundai Creta, além de híbridos e elétricos com BYD Song e GMW Haval.

GAC/Reprodução

Além do Aion Y Plus, a GAC deve lançar aqui o Aion Hyptec HT e o sedan Aion ES. No entanto, é possível data de lançamento é uma mera especulação. Por enquanto a marca se revela silente quanto a sua estratégia de início das vendas, concessionárias e mesmo os produtos que irá ofertar aqui no país.

