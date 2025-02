Ferrari F430 de Donald Trump deve ir à leilão: conheça o carro Esportivo com motor V8 tem 15 mil quilômetros e pode valer mais de R$ 1 milhão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rockstar car auction/Divulgação

O atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump é um fã de carros esportivos e já teve diversos bólidos em sua garagem. Lamborghini Diablo, Chevrolet Camaro, Mercedes SLR McLaren entre outros já pertenceram ao mandatário. Mas por uma lei federal por questões de segurança Donald Trump não pode mais dirigir em vias públicas. Um dos seus carros, uma Ferrari F430, está prestes a ir à leilão nos Estados Unidos.

Rockstar car auction/Divulgação

O carro está sendo preparado pela Rockstar Car Auction, mesma empresa que vendeu o Lamborghini Diablo VT Roadster, também de propriedade do ex-presidente, vendido por US$ 1,1 milhão ano passado. A Ferrari é um carro mais comum mas não menos interessante pelo histórico.

Rockstar car auction/Divulgação

A Ferrari F430 tem motor V8 aspirado e rodou apenas 15.119 km (9.395 milhas) desde sua fabricação. Na cor “Rosso Corsa”, o carro tem capa de bancos e capa protetora personalizada.

Ferrari F430 de Donald Trump

O carro em questão sempre esteve na propriedade de Trump em Mar-a-Lago na Flórida e recebeu proteção de pintura quando adquirido pelo então empresário Trump, bem antes da sua entrada na política.

‌



Rockstar car auction/Divulgação

Uma Ferrari F430 custa entre US$ 100 e US$ 160 mil para exemplares com baixa quilometragem mas certamente o fato de ter sido do ex-presidente Trump pode resultar em um valor muito mais alto. O carro tem toda a documentação comprobatória como a nota fiscal emitida em julho de 2007.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.