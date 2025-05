Fiat Argo 2026 tem descontos para o público PCD: confira Após mudanças visuais, compacto já está disponível com descontos de até R$ 23 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h00 ) twitter

Fiat/Divulgação

A Fiat já está vendendo o Argo 2026 para o público PCD. Com atualizações visuais e de equipamentos, o hatch está à venda a partir de R$ 78,4 mil e recebe descontos de até R$ 23 mil conforme a versão. Abaixo estão os preços considerando bônus de fábrica e redução de IPI e ICMS.

Fiat/Divulgação

Visualmente, o Argo recebe farois e neblina em LED, além de mudanças no para-choque e grade. Mas os farois em LED valem só para as versões com motor 1.3 Firefly de 107cv com câmbio automático do tipo CVT.

Fiat/Divulgação

As versoes 1.0 e Drive 1.0 mantém o motor Firefly de 75cv e câmbio manual e também são oferecidas para o público PCD.

Fiat/Divulgação

Além das mudanças externas, o interior do Argo passa a ter revestimento na cor preta em todas as versões. De série o Argo tem direção elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, computador de bordo, chave canivete e airbags frontais além de DRL em LED.

Para o público PCD, a Fiat oferece descontos além dos impostos reduzidos. Confira os preços e versões

Fiat Argo 1.0 Manual

Preço de tabela 2026: R$ 90.990

Preço com isenção: R$ 78.422

Fiat Argo Drive 1.0 Manual

Preço de tabela 2026: R$ 92.990

Preço com isenção: R$ 80.331

Fiat Argo Drive 1.3 CVT

Preço de tabela: R$ 102.990

Preço com isenção: R$ 80.464

Fiat Argo Trekking 1.3 CVT

Preço de tabela: R$ 106.990

Preço com isenção: R$ 83.892

