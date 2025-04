Fiat Argo 2026: veja as mudanças e preços das versões Preços começam em R$ 90.990 e chegam a R$ 106.990 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h00 ) twitter

Fiat Argo 2026 - Fiat/Divulgação

O Fiat Argo é um dos compactos mais vendidos do Brasil e vem crescendo ainda mais em 2025. Com mínimas alterações visuais o Argo assumirá o papel de modelo de entrada da marca Fiat no Brasil. Os preços do Argo 2026 começam em R$ 90.990 e chegam a R$ 106.990. Veja as versões, equipamentos e preços do compacto da Fiat.

Fiat Argo 2026 - Fiat/Divulgação

O Fiat Argo Trekking ou Drive vem equipado com motor 1.3 litro Firefly de até 107 cv com transmissão manual de cinco velocidades ou automática de sete posições. Já as outras configurações seguem com motor 1.0 Firefly 71 a 75 cv e 10 kgfm de torque combinado com câmbio manual.

Versões do Fiat Argo 2026

O Fiat Argo 1.0 conta com faróis em LED, interior escuro, sistema de freios ABS com EBD e assistente de partida em rampa (HH), além de controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TC). O modelo dispõe de dois airbags, ar-condicionado, banco traseiro rebatível, brake light com alerta de frenagem de emergência (ESS), chave canivete com telecomando, computador de bordo, desembaçador e limpador traseiros, direção elétrica com regulagem de altura, luz diurna (DRL), maçanetas e retrovisores externos pretos texturizados, regulagem de altura do facho dos faróis, repetidores laterais de seta, rodas de aço com calotas de 14 polegadas, tomada 12V, travas elétricas e vidros elétricos dianteiros.

Fiat/Divulgação

O Fiat Argo Drive 1.0 adiciona retrovisores externos em preto brilhante, espelhamento sem fio, banco do motorista com regulagem de altura, bolsa porta-objetos no banco do passageiro, central multimídia de 7 polegadas, iluminação no porta-malas e porta-luvas, luz de leitura dianteira, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria, rodas de aço com calotas de 15 polegadas e volante multifuncional. Como opcionais, oferece ar-condicionado digital, chave presencial, faróis de neblina, retrovisores elétricos com função Tilt Down, vidros elétricos traseiros, sensor de estacionamento traseiro e calotas exclusivas.

Fiat/Divulgação

O Fiat Argo Drive 1.0 adiciona retrovisores externos em preto brilhante, espelhamento sem fio, banco do motorista com regulagem de altura, bolsa porta-objetos no banco do passageiro, central multimídia de 7 polegadas, iluminação no porta-malas e porta-luvas, luz de leitura dianteira, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria, rodas de aço com calotas de 15 polegadas e volante multifuncional.

Fiat/Divulgação

Como opcionais, oferece ar-condicionado digital, chave presencial, faróis de neblina, retrovisores elétricos com função Tilt Down, vidros elétricos traseiros, sensor de estacionamento traseiro e calotas exclusivas.

Preço Argo 2026

Argo 1.0 – R$ 90.990,00

Argo Drive 1.0 – R$ 92.990,00

Argo Drive 1.3 AT – R$ 102.990,00

Argo Trekking 1.3 AT – R$ 106.990

