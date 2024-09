Fiat deixa de produzir 500 na Europa: compacto será feito na África Compacto tem longa história com os italianos mas foco será no 600 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Fiat volta atrás e terá 500 híbrido também na nova geração

A Stellantis já começou a transferir o ferramental e equipamentos de produção do compacto Fiat 500 para a fábrica de Trafaoui, na Argélia. A fábrica de Tychy, na Polônia, irá focar na produção apenas do 600 que usa a plataforma CMP e sucede o 500X.

Sindicatos pressionam e Fiat pode lançar novo 500 híbrido Fiat/Divulgação

A Fiat fará o lançamento da versão 500C Collezione 1957, que terá exatas 1.957 unidades e uma homenagem ao ano de lançamento da primeira geração do carro. Assim, o Fiat 500 deve sair de linha de fato no final do ano quando terminarem as unidades de estoque já produzidas.

Fiat volta atrás e terá 500 híbrido também na nova geração

Os europeus só poderão comprar agora o 500e elétrico que seguirá sendo feito na Itália, em Mirafiori. Com motor de 1118cv e 22kgfm de torque, é o mesmo que é comercializado no Brasil. A partir de 2025, a Fiat irá lançar o 500 híbrido com novidades, veículo que também será feito em Mirafiori. O Fiat 500 a combustão argelino será vendido fora da Europa, com foco no Oriente Médio e também em países da África.

HISTÓRIA E CURIOSIDADES DO FIAT 500 - o carro mais charmoso da história da marca. VEJA O VÍDEO!