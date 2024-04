Fiat 500: 6 curiosidades sobre o compacto que talvez você não saiba Dante Giacosa conduziu projeto do sucessor do 500 Topolino e abriu espaço para os compactos que originaram o 147 brasileiro nos anos 1970

O Fiat 500e é vendido atualmente no mercado brasileiro apenas em sua variante elétrica. Com o design e cônico, inspirado na primeira versão de 1957 o veículo elétrico da Fiat oferece motor de 118cv e 22kgfm de torque com autonomia média de 300km.

Fiat 500e Fiat 500e 2024









Seu estilo retrô e bom gosto no acabamento faz fãs pelo mundo todo embora não tenhamos aqui a mesma versão híbrida também vendida na Europa mas não oferecida para nós. A seguir, listamos 6 curiosidades sobre o Fiat 500 que talvez você não saiba.

Novos desafios

O projeto do Fiat 500 foi conduzido por Dante Giacosa, que já havia projetado o Fiat Topolino nos anos 1940. Giacosa tinha como missão desenvolver um carro inovador e acessível mas o desenho do carro não foi dele. Giacosa contratou Giovanni Torrazza que fez um carrinho de linhas arredondadas inspiradas nos modelos da época que tinham a mesma orientação de design como o Fusca e o Citroën 2CV.

Dante Giacosa Executivo conduziu projeto do 500 nos anos 1950 após o sucesso do Topolino

Sucesso imediato

O Fiat 500 fez sucesso imediato na época em que foi lançado. Era compacto, ótimo para as ruas na Europa e o motor de 479cc e 13cv era suficiente para levar seus 500kg de peso.

Lançamento do Fiat 500 Modelo desfilou pelas ruas da Itália em várias cidades no lançamento





Olhar inovador

O Fiat 500 foi o primeiro carro italiano a ser lançado diante das telas da televisão. Houve uma transmissão ao vivo direto da fábrica de Mirafiori da Fiat com direito a uma entrevista ao próprio Dante Giacosa que era um executivo considerado vaidoso e gostava de aparecer. Depois, foi organizado um desfile das primeiras unidades do 500 e um grande evento mostrando mulheres ao volante.

Fiat 500 como ícone de design Estilo do 500 foi imortalizado ao longo dos anos 1960 com muito sucesso de várias versões

Contrata-se

O Fiat 500 fez tanto sucesso que a Fiat começou a década de 50 com 72 mil funcionários e chegou a 1960 com 185 mil funcionários. Isso levou a um boom de contratações de pessoas na região chegando a desequilibrar a economia local. Ao todo 3,8 milhões de unidades foram fabricadas do carrinho até 1972.

Sombra para os concorrentes

O sucesso do Fiat 500 tirou muitos clientes das antigas vespas e lambretas e os introduziu no mundo dos automóveis. Microcarros como o Isetta e o Messerschmitt entraram em “crise” com o sucesso do Fiat 500. O Fusca chamado na Itália de Magiolino, o Renault 4CV e também o Citroën 2CV perderam espaço com o sucesso do “Cinquino”.

Fiat 126 em 1972 Lançamento do sucessor do Fiat 500 estreou em 1972





Trampolim para o futuro

O sucesso do Fiat 500 atravessou a década de 1960 onde o carrinho foi perdendo espaço para novos concorrentes que tinham a mesma proposta de economia e melhor espaço interno. Ele saiu de linha em 1972 para abrir espaço para o 126 e depois para o 127 que é um compacto urbano que abriu caminho para o “nosso” Fiat 147 que estreou no Brasil em 1976.

Fiat 127 na Itália Modelo que deu origem direta ao nosso Fiat 147

O Fiat 147 estreou por aqui com estilo diferente e soluções inéditas mas o mesmo conceito na comparação com o modelo 127 italiano. Durou vários anos e foi reestilizado aqui em 1980 com o modelo “Europa” e deu frutos como o Fiat 147 picape (depois City e Fiorino), o sedã Oggi, a perua Panorama e o hatch mais equipado chamado Spazio.

Fiat 147 Fiat 147 estreou com a marca no Brasil em 1976 e durou pouco mais de dez anos em várias versões

Todos foram produzidos até pouco tempo após a chegada do Uno.