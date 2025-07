Fiat Fastback atinge 150 mil unidades produzidas no Brasil Modelo é fabricado em Betim (MG) e passou a contar com versões híbridas desde 2024 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Fiat alcançou a marca de 150 mil unidades produzidas do Fastback no Brasil. Lançado em 2022, o modelo é o primeiro SUV Coupé da marca e é fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG). Desde novembro de 2024, passou a contar com versões equipadas com motorização híbrida.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Atualmente, o Fastback é vendido em cinco versões: Turbo 200 AT, Audace T200 AT Hybrid, Impetus T200 AT Hybrid, Limited Edition T270 AT e Abarth.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Na linha 2026, o modelo recebeu pequenas atualizações visuais, incluindo nova grade frontal e acabamento em preto brilhante nas entradas de ar dianteiras. Além disso, as versões Impetus Hybrid e Limited Edition oferecem o pacote Sunroof, que inclui teto panorâmico, faróis de neblina em LED, iluminação nos para-sóis e monitoramento de ponto cego com frenagem preventiva ao engatar a marcha à ré.

Veja os preços e versões do Fiat Fastback 2026

‌



Fiat Fastback T200 — R$ 119.990,00

Equipado com motor T200 1.0 de até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, o modelo traz transmissão automática CVT, perfis de condução, freio eletrônico de estacionamento, freio Autohold.

Lançamento do Fiat Fastback linha 2026 – Retoques de imagem

Além de, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento traseiro, faróis em LED, retrovisores elétricos, rodas de liga leve aro 17″, bancos em tecido, volante em material sintético (P.U.). Junto de um painel de instrumentos com tela de 3,5″ e central multimídia de 8,4″. O modelo pode receber o opcional Pack Smart Drive por R$ 4.000,00.

‌



Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Audace T200 Hybrid — R$ 159.990,00

Além dos itens da versão T200, a versão Audace T200 Hybrid chega com motor híbrido de 130 cv e 20,4 kgfm, sistema keyless (acesso sem chave), carregador por indução para celular, assistente de permanência em faixa (Lane Keep Assist), frenagem autônoma de emergência (AEB).

Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

A central multimídia mede 10,1″, sensor de chuva, retrovisor interno fotocrômico, farol alto automático, partida remota, câmera de ré, maçanetas na cor da carroceria, retrovisores externos em black piano, rodas de liga leve diamantadas de 17″, painel de portas dianteiro em tecido e volante em couro. O opcionalConnect MecustaR$ 2.990,00.

‌



Fiat Fastback Impetus T200 Hybrid — R$ 167.990,00

Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

A versão Impetus acrescenta ao pacote do Audace o painel de instrumentos digital de 7″, sensores de estacionamento dianteiros, luz nos retrovisores externos, retrovisores com rebatimento elétrico, rodas de liga leve aro 18″, pintura com teto bicolor, bancos em couro e painel de portas dianteiras revestido em couro.

Os opcionais incluem banco de couro ecológico claro (R$ 1.340,00), pacote Sunroof com teto solar (R$ 4.990,00) e pacote Connect Me com alerta de ponto cego (R$ 3.990,00).

Fiat Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Limited Edition — R$ 171.990,00

Com todos os itens da versão Impetus, a Limited Edition se diferencia pelo motor T270 e câmbio automático de seis marchas. Também inclui molduras inferiores na cor da carroceria. Entre os opcionais, estão o pacote Sunroof (R$ 5.990,00) e Connect Me com monitoramento de ponto cego (R$ 3.990,00).

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Abarth — R$ 177.990

Versão topo de linha, o Fastback Abarth soma ao conteúdo da Limited Edition uma calibração esportiva, serviços conectados, monitoramento de ponto cego, teto panorâmico, banco do motorista com ajuste elétrico, rodas exclusivas de 18″, ponteiras esportivas, spoiler preto, bancos esportivos em couro e faróis de neblina em LED.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.