Fiat Fastback chega a 150 mil unidades produzidas no Brasil SUV cupê faz "dobradinha" com Pulse e está em melhor momento Autos Carros|Marcos Camargo Jr 30/07/2025 - 11h00

A Fiat alcançou o marco de 150 mil unidades produzidas do Fastback. Fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o modelo foi lançado em 2022 e, desde novembro de 2024, passou a contar também com versões híbridas leves. Recentemente o Fastabck chegou à linha 2026 com mudanças visuais e mais equipamentos.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

Segundo SUV compacto da Fiat a ser produzido no país, o Fastback se destaca pelo porte elevado, perfil aerodinâmico e pela proposta de unir sofisticação ao estilo de condução esportivo. O modelo é comercializado em cinco versões: Turbo 200 AT, Audace T200 AT Hybrid, Impetus T200 AT Hybrid, Limited Edition T270 AT e Abarth. Um dos diferenciais é o porta-malas de 600 litros, o maior da categoria, além do espaço interno amplo e posição de dirigir elevada.

Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

A Fiat destaca que o Fastback teve papel importante ao introduzir a marca no segmento de SUVs híbridos no Brasil.

“É um carro completo para quem busca conforto com um toque de esportividade”, afirma Frederico Battaglia, Vice-Presidente da Fiat e Abarth na América do Sul.

‌



Fiat Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 28.06.2025

Linha 2026 do Fastback

Na linha 2026, o Fastback recebeu atualizações no design, com nova grade dianteira redesenhada, acabamento em preto brilhante nas entradas de ar e linhas mais retas.

‌



Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

As versões Impetus Hybrid e Limited Edition T270 agora contam com a opção do pacote Sunroof, que inclui teto panorâmico, faróis de neblina em LED, iluminação nos para-sóis e sistema de monitoramento de ponto cego com alerta e intervenção para evitar colisões traseiras.

Fastback 2026 Marcos Camargo Jr 27.06.2025

O modelo também oferece pacote ADAS (assistência à condução) a partir da versão Audace, além de carregador de celular por indução, painel digital completo e central multimídia de 10,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

‌



