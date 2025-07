Fiat Mobi 2026 fica mais equipado mas preço parte de R$ 79 mil Subcompacto ganha novidades pontuais e mínima diferença de preço entre as duas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h57 ) twitter

A Fiat divulgou a estreia do Mobi na linha 2026 com novidades bem pontuais. Mantendo seu estilo, o subcompacto segue vendido em duas versões - Like e Trekking 2026 - com novas calotas, visual levemente modificado, novo painel e mesma mecânica 1.0 aspirada.

As duas versões recebem retrovisores pintados em preto brilhante, novas calotas na versão Like e nova cor nas rodas de liga da versão Trekking. Por dentro o painel empestado da Strada cria um novo porta objetos e o volante também é novo.

O Fiat Mobi Like 2026 sai por R$ 79.060 e a l Treeking sai por R$ 80.990. O motor do Fiat Mobi segue sem mudanças desde o começo do ano: 1.0 Firefly três cilindros aspirado 71/75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque associado ao câmbio manual de cinco marchas.

Fiat Mobi Like 2026

Tem ar-condicionado manual, direção elétrica, volante com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, computador de bordo, rodas de aço aro 14″ com novas calotas escurecidas, vidros elétricos dianteiros.

Opcional: Pack Essencial acrescenta farol de neblina, comandos de abertura das tampas de porta-malas e tanque de combustível, regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros e revestimento ampliado do porta-malas.

Fiat Mobi Trekking 2026

Acrescenta B anco do motorista com ajuste de altura, barras longitudinais no teto, central multimídia de 7″ com Android Auto/Apple CarPlay, volante multifuncional, porta-objeto no teto, chave canivete com telecomando, kit visual Trekking (adesivos, molduras nas caixas de roda e calotas com design exclusivo).

Opcional Pack Top – adiciona sensor de estacionamento traseiro, retrovisores elétricos e rodas de liga leve de 14″ na cor Preto Ghana.

