Fiat Titano 2024: saiba tudo sobre preços, desconto para CNPJ, versões, motor e consumo

VOLCANO será vendida por R$ 239,9 mil

Sem dúvida, a Fiat Titan, lançada nesta semana, já está causando impacto entre suas concorrentes devido ao seu preço mais acessível. A picape da Fiat está disponível em três versões, todas bastante enxutas, acompanhadas por uma lista reduzida de acessórios. Entretanto, quais são as versões, preços, motorizações e consumo dessa estreante da Fiat no Brasil? E quem são suas principais concorrentes?

FIAT TITANO 2024 lançamento oficial: motor, preços, versões e conteúdo de cada uma das versões. Veja o vídeo!

E quanto aos preços da pick-up para clientes com CNPJ? A rede já divulgou os valores para esse segmento, incluindo "vendas diretas" válidas para portadores de CNPJ, microempresas e produtores rurais?

ENDURANCE tem preço de R$ 219,9 mil

Versões e preços da nova Fiat Titano 2024

ENDURANCE:

Preço normal R$ 219,9 mil

Preço CNPJ: R$ 197,9 mil

A versão de entrada vem equipada com 6 Airbags (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina), ar-condicionado, assistente de estabilidade de reboque, assistente de partida em rampas, banco do motorista com ajuste de altura, bloqueio eletrônico do diferencial traseiro, chave canivete, computador de bordo, controle automático de descida (HDC), controle eletrônico de estabilidade e tração, display monocromático de 3,5 polegadas, iluminação da caçamba, para-choques, maçanetas e retrovisores pretos, piloto automático, porta-luvas refrigerado, pneus todo-terreno, rádio com Bluetooth, rodas de aço de 17 polegadas, travas elétricas, vidros dianteiros e traseiros elétricos, e volante com ajuste de altura, entre outros recursos.

Modelo tem multimídia de 10 polegadas com navegação GPS

VOLCANO:

Preço normal R$ 239,9 mil

Preço CNPJ: R$ 215,9 mil

Oferece o mesmo pacote da Endurance, mais bancos em couro, capota marítima, central multimídia de 10,1 polegadas, display colorido de 4,2 polegadas, duas câmeras (traseira + lateral), faróis de neblina, para-choque dianteiro, maçanetas e retrovisores na cor da carroceria, protetor de caçamba, para-choque traseiro preto com detalhe cromado, retrovisores externos elétricos, rodas de liga leve de 17 polegadas, saída de ar para o banco traseiro, sensores traseiros de estacionamento, e volante com ajustes de altura e profundidade.

Versão RANCH sai por R$ 259,9 mil

TITANO RANCH:

Preço normal: R$ 259,9 mil

Preço CNPJ: R$ 233,9 mil

Oferece o mesmo pacote da Volcano, mais ar-condicionado digital automático dual zone, aviso de permanência em faixa, bancos dianteiros com ajustes elétricos, barras de teto na cor cinza, câmera 360º off-road, DRL (luzes diurnas de rodagem) em LED, estribos laterais na cor cinza, lanternas em LED, sistema de entrada sem chave (Keyless Entry N’GO), maçanetas e retrovisores cromados, rodas de liga leve de 18 polegadas, Santo Antônio cromado com detalhes em preto e cinza, sensor crepuscular, sensor de chuva e sensores dianteiros de estacionamento.

Quais são as concorrentes da Fiat Titano?

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a Titano não é exclusivamente um projeto da marca Fiat. Ela é derivada da pick-up Peugeot Landtrek, pertencente à Stellantis, denominada internamente como KP1 e, por sua vez, é derivada da Changan Kaicene F70, uma utilitária presente na China desde 2019.

A lista de itens de série da Fiat Titano permite concluir, sem medo de errar, que se trata de um modelo com excelente custo-benefício para o mercado. Não há recursos como controle de cruzeiro adaptativo, freio eletrônico de estacionamento, painel 100% digital, retrovisor eletrocrômico, multimídia moderna ou motor mais potente em comparação com as concorrentes. No entanto, ela oferece o essencial para o segmento: motor turbodiesel, chassi robusto, tração 4x4 e câmbio automático.

Dessa forma, a Fiat Titano vem brigar em modelos de preço intermediário, como Nissan Frontier e Mitsubishi L200, que não chegam a ser tão caras nas versões topo de linha como as rivais Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger.

Para equipar sua picape grande, o motor escolhido foi o mesmo da Ducato

Qual motor a Titano usa?

O motor da Fiat Titano é um 2.2 litros que oferece uma potência de 180cv e um torque de 40kgfm, equipado com injeção direta e turbina de geometria variável. Quanto ao câmbio, está disponível em duas opções: manual de seis marchas ou automático de seis marchas, com a possibilidade de escolha entre tração 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida. Em termos de desempenho, alcança de 0 a 100km/h em 12,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 175km/h.

Ela tem 1.109 litros de volume útil sendo capaz de transportar 1 tonelada

Dimensões da Fiat Titano

A Titano possui as seguintes dimensões: 5,33 metros de comprimento, 1,96 metros de largura, 1,85 metros de altura e 3,18 metros de entre eixos. Essa configuração de carroceria proporciona um ângulo de entrada de 29° e um ângulo de saída de 27°, com altura mínima do solo de 23,5 centímetros.

São 5,33m de comprimento, 1,96m de largura, 1,85m de altura e 3,18m de entre eixos.

A caçamba da Titano tem capacidade para 1.109 litros de volume útil, sendo capaz de transportar até 1 tonelada e rebocar até 3,5 toneladas. Suas dimensões são 1,63 metros de comprimento, 1,60 metros de largura e 51,6 centímetros de altura. Em relação à suspensão, a Titano utiliza um chassi tradicional, suspensão dianteira independente e eixo rígido com feixe de molas na traseira. Quanto aos freios, são a disco na dianteira e a tambor na traseira.