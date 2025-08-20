Fiat Topolino chega ao Brasil por importação independente mas não poderá circular nas ruas: entenda
Elétrico compacto tem motor de 8cv mas não foi homologado para vias públicas
O Fiat Topolino elétrico que tem feito sucesso na Europa assim como o Citroën Ami e Opel Rocks já está disponível para aquisição no Brasil. Um lote com 24 veículos importado pela WBC está à venda no país. Porém, o carro não foi homologado para rodar em vias públicas. Assim, não precisa ser emplacado, não paga IPVA, e da mesma forma só pode rodar em espaços privados.
Duas versões estão disponíveis para o consumidor brasileiro. A mais barata, Dolcevita, custa R$ 197.000 e se diferencia pelas portas substituídas por cordas presas a ganchos, além do teto de tecido retrátil. Já a configuração convencional, vendida por R$ 210.000, adota portas de vidro basculantes e teto fechado com inserção de vidro, voltada ao uso em dias frios ou chuvosos.
Produzido no Marrocos, o Topolino traz elementos visuais inspirados no Fiat 500, como faróis redondos, lanternas verticais em LED e barras cromadas nos para-choques. As rodas de aço com calotas clássicas e retrovisores cromados reforçam o apelo retrô.
O carro é inspirado no compacto homônimo produzido de 1936 a 1965 e era na verdade a primeira edição do Fiat 500 substituído logo depois pelo “Nuova 500” com design icônico.
O interior acomoda duas pessoas e é simplificado: volante sem comandos, painel digital básico, botões de câmbio, alerta, porta USB e chave tradicional.
Apesar do charme, o modelo não pode rodar em vias públicas no Brasil. Equipado com motor elétrico de 8 cv e 4,5 kgfm, tem velocidade máxima de 45 km/h e autonomia de até 75 km, graças à bateria de 5,5 kWh.
Com 2,53 metros de comprimento, 1,40 m de largura, 1,53 m de altura e 560 KG. Seu uso estará restrito a condomínios, centros comerciais, eventos, entre outros mas não poderá circular em vias públicas. Na Europa, os microcarros estão voltando agora com modelos elétricos que podem ser alternativa para circulação nas vias estreitas da maioria das capitais europeias.
