Fiat Toro 2026 tem imagens vazadas nas redes sociais: veja o que muda Picape líder da categoria terá mudanças visuais e também de conteúdo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 09h00 )

A Fiat Toro 2026 está prestes a receber uma importante reestilização e agora, sem nenhum segredo, um carregamento de picapes foi flagrado e as imagens foram postadas no perfil de Instagram Gessner Motors. A picape líder de vendas da categoria receberá um visual mais “quadrado” e novo acabamento externo.

flagra da nova Fiat Toro 2026

As imagens mostram um pára-choque com novo skid plate inferior, nova entrada de ar inferior e os faróis que seguem divididos recebem uma nova moldura combinada com um aplique vertical. A orientação de design da grade se alinha aos futuros produtos da Fiat especialmente o Grande Panda que será lançado aqui em 2026.

flagra da nova Fiat Toro 2026

Na traseira se notam novas lanternas, logotipo e a estamparia da tampa do porta malas termina em outro aplique plástico vertical. Novas rodas também aparecem nas imagens.

flagra da nova Fiat Toro 2026

Por dentro as mudanças serão bem sutis. A versão Ranch flagrada nas imagens passa a ter multimídia vertical. Ha novas molduras nas saídas de ar, nova manopla de câmbio e alguns detalhes internos.

flagra da nova Fiat Toro 2026

Essa a segunda mudança desde que a Fiat Toro ganhou motor 1.3 turbo T270 e agora as mudanças serão mais profundas. O R7-Autos Carros já viu a picape renovada perto do Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. Porém, não pudemos divulgar nada além do registro visual uma vez que o veículo estava na área interna da fábrica.

flagra da nova Fiat Toro 2026

A unidade vista na parte interna tem os mesmos ressaltos de grade ampliada onde já se notam barras diagonais, novos faróis e uma assinatura luminosa diferenciada. A nova Fiat Toro também deve ganhar uma reformulação nos para-choques dianteiros e traseiros, além de receber freio de estacionamento eletrônico.

O sistema híbrido de 48V deve equipar as versões mais caras da Fiat Toro, que terá essa tecnologia acoplada no motor 1.3 litro turbo, que terá uma máquina elétrica no lugar do alternador e uma câmbio de dupla embreagem E-DCT. Mas pelo visto isso não deve acontecer agora. A picape flagrada não tem nenhum emblema ou indicação de que irá receber um sistema híbrido leve.

