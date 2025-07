Prestes a mudar, Fiat Toro chega a 600 mil unidades produzidas no Brasil Prestes a mudar, Fiat Toro chega a 600 mil unidades produzidas no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/07/2025 - 19h04 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h04 ) twitter

Fiat Toro Fiat/Divulgação

A Fiat Toro é um produto que inaugurou um segmento de picapes leves com proposta de “SUV” mais bem sucedido que se tem notícia. Lançada em 2016, chega a 600.000 unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE).

Lançada inicialmente com motor 1.8 e 2.4 aspirado flex e também 2.0 diesel 4x4, ela mudou ao longo do tempo e evoluiu para as versões 1.3 turboflex e no início de 2025 recebeu a nova motorização MultiJet 2.2 Turbodiesel.

Hoje a Toro é vendida nas versões Endurance, Freedom, Volcano, Volcano Diesel, Ultra e Rach. “Mais do que uma picape, a Toro é uma solução completa para quem precisa de um carro forte para o trabalho, mas não abre mão do conforto e da sofisticação no dia a dia. Ela foi pensada e desenvolvida para atender um público exigente e une o que existe de melhor entre tecnologia, segurança e alto desempenho”, comenta Frederico Battaglia, Vice-Presidente das marcas Fiat e Abarth na América do Sul.

Agora a Toro 2026

O número alcançado mostra que apesar da longevidade a Toro segue com bons números de venda no mercado e por isso a Stellantis prepara a linha 2026.

FCA_FAN_BRASIL/Reprodução

O R7-Autos Carros já viu a picape renovada perto do Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. Porém, não pudemos divulgar nada além do registro visual uma vez que o veículo estava na área interna da fábrica. Porém flagras divulgados nas redes sociais mostram se o visual da Toro vai receber um upgrade mais profundo.

FCA_Fan_Brazil/Reprodução FCA_Fan_Brazil/Reprodução

A unidade vista na parte interna tem os mesmos ressaltos de grade ampliada onde já se notam barras diagonais, novos faróis e uma assinatura luminosa diferenciada. A nova Fiat Toro também deve ganhar uma reformulação nos para-choques dianteiros e traseiros, além de receber freio de estacionamento eletrônico.

FCA Fan Brazil/Reprodução

Uma das prováveis novidades é a adoção do sistema híbrido de 48V que deve equipar as versões mais caras da Fiat Toro. Se isso ocorrer essa tecnologia deve ser acoplada ao motor 1.3 litro turbo T270, que terá uma máquina elétrica no lugar do alternador e uma câmbio de dupla embreagem E-DCT.

