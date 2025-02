Fiat Toro Volcano e Ranch terão novo motor 2.2 turbodiesel Movimento já era esperado em função da troca do motor na picape compacta da Ram Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 15h02 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h09 ) twitter

A Stellantis confirmou hoje que as versões Volcano e Ranch terão um novo motor 2.2 turbodiesel que já equipa a Rampage. O movimento já era esperado em função da troca do motor na picape compacta da Ram e agora é confirmado pela Fiat.

A Fiat Toro Volcano e Ranch diesel serão equipadas com o novo motor Multijet 2.2 turbodiesel que na Rampage rende 200cv e 45kgfm de torque, o que representaria um ganho de 30cv em relação ao 2.0 atual.

Segundo a Fiat, a picape teve um ganho de 18% na potência e 29% no torque. Além disso, esse motor pode andar a 120 km/h em um regime de rotação mais baixo, o que pode significar ganhos de consumo bem significativos. A tração 4x4 é o câmbio automático de nove marcas não devem mudar.

Este ano a Fiat trouxe pequenas mudanças na linha 2025 como o relançamento da versão Ultra que perdeu o motor diesel e ganhou T270 flex. Em breve a Stellantis deve oficializar a linha 2025 com a estreia do novo motor, bem como os preços das versões com novo motor.

