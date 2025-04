Fim do Jimny? Suzuki pode deixar o Brasil: entenda Motor 1.5 a gasolina não atende novas normas de emissões e equipa o único produto da marca à venda por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

Já faz um bom tempo que as vendas da Suzuki caem ano a ano no Brasil. Depois do fim do Vitara e do S-Cross em 2022 com uma promessa de retorno que não aconteceu, o portfólio da marca e as vendas foram reduzidos. E agora, por conta do Proconve L8, o Jimny pode deixar de ser comercializado, o que também pode significar o fim das operações no país.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

A Suzuki é representada pela HPE Motores, assim como a marca Mitsubishi, que está crescendo e até anunciou investimentos no país. Porém, o jipinho Jimny com seu motor 1.5 a gasolina e tração 4x4 precisa de investimentos adicionais para aprimorar sua eficiência e reduzir as emissões.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

Sem estes investimentos, o pequeno utilitário esportivo já não poderá mais ser comercializado por aqui. Caminho semelhante está traçado na Europa e pelo mesmo motivo. Porém, a Suzuki não dá indicativos de que faria uma nova geração do carro. Pelo contrário, novas versões vem surgindo a partir do modelo já conhecido há anos.

Marcos Camargo Jr. 21.10.2024 Marcos Camargo Jr. 21.10.2024

A revista Autoesporte apurou que recentemente cerca de 1500 unidades do Suzuki Jimny chegaram ao Brasil. No entanto, estes veículos têm prazo para serem vendidos por aqui sob pena de multa por não cumprimento das normas de emissões.

‌



Hoje o Jimny Sierra está sendo comercializado a partir de R$ 166,9 mil nas versões Sport, Allgrip e Expedition.

SUZUKI JIMNY 4Style Allgrip: BRINQUEDO DIVERTIDO E CARO. VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.