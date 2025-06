Ford atualiza Bronco no Brasil: confira o teste e os preços do SUV SUV off road recebe as mesmas mudanças da Maverick mas chega em versão única Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/06/2025 - 10h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h16 ) twitter

Uma das dez novidades da Ford para o mercado nacional em 2025 é o novo Bronco. A linha 2025 foi atualizada e ganha uma lista maior de equipamentos sem aumento de preço, reflexo do dólar mais baixo nos últimos meses e de uma busca da Ford por mais competitividade. Com tração 4x4, até mesmo o motor ganha novidades sem mudar potência e torque. O Ford Bronco estreia na linha 2025 em versão única por R$ 260 mil.

O destaque do Ford Bronco está na tecnologia e atualizações como os 2 novos modos condução off road (no lugar do areia disponível até o modelo 2024) e rally (lama/terra). Agora o Bronco vem com engate de trailer e controle de oscilação e capacidade para 1 tonelada de tração.

Seguindo as mudanças da picape Ford Maverick o Bronco também ganha tela maior e as saídas de foram alocados para baixo. Assim há mais espaço sob o painel e a multimídia acompanha um tamanho mais amplo. Câmera 360 graus A proposta da Ford está em oferecer um veículo mais completo. O painel de instrumentos está maior com 12,3 polegadas, câmera de 360° na multimídia, som assinado pela Bang Olufsen com 10 falantes e subwoofer, controle de Inclinação em tempo real lateral ou longitudinal e também o volante em couro com aquecimento. A conectividade melhora com atualizações over the air, guia 360 e conectividade com o aplicativo Ford Pass Connect.

Motor 2.0 turbo atualizado O motor é o mesmo 2.0 turbo a gasolina com injeção direta com 253 e 38kgfm combinado com câmbio automático de oito velocidades e tração integral. O motor é o mesmo porém ganhou inúmeras atualizações como Ventilação do cárter atualizada, borboleta eletrônica e novos sensores e linha de combustível alem de comando variável de válvulas. Segundo a ficha técnica do Bronco o 0-100 é feito em 8,3s e o Consumo varia de 8,4km/l na cidade a 10,7km/l na estrada.

Teste com o novo Ford Bronco O SUV mantém o mesmo perfil de espaço, perfil de um veículo grande para os padrões do Brasil e um nível de equipamento aprimorado. O motor 2.0 turbo continua com o mesmo perfil e exatamente o mesmo desempenho. Porém, alguns itens como o comando de válvulas e o corpo de borboletas, melhoraram a alimentação do carro e também o nível de resposta ainda que o Torque se manter inalterado.

No painel, a multimídia maior facilita o uso e a saídas de ar foram deslocadas para baixo. Com o painel maior, visibilidade também melhorou. A grande vantagem está na versatilidade interna do Ford bronco. A espaço para guardar objetos, um bom porta-malas e um acabamento com perfil off road elegante e bem pensado.

Uma pena não ser um veículo híbrido em 2025. Há muitos concorrentes do mesmo porte (sem tração integral) que custam menos com desempenho ainda melhor como BYD Song Plus, Jaecoo 7 e outros a um preço inferior aos R$ 260 mil do Bronco.

Caberá ao Equinox que chega no próximo semestre o papel de concorrer com estes SUVs médios. Por hora, o Bronco evolui sem perder as qualidades e habilidades para andar na terra ao preço único de R$ 260 mil.

