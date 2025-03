Ford confirma Bronco reestilizado no Brasil SUV médio deve manter motor 2,0 turbo a gasolina com 253cv e tração 4x4 e deve ganhar pacote ADAS completo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/03/2025 - 16h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 16h00 ) twitter

Ford confirma Bronco reestilizado no Brasil

Seguindo as mudanças oferecidas no México e Estados Unidos, a Ford confirmou para o Brasil o Bronco Sport 2025. O SUV será mais uma das 10 novidades anunciadas para esse ano no mercado nacional. As mudanças são mínimas mas irão fortalecer o perfil visual mais tradicional do Bronco que faz sucesso nos países onde é comercializado.

O Ford Bronco 2025 ganha mudanças pontuais. Há novos para-choques de aço com reforço e ganchos de reboque, novas rodas com 17 polegadas e pneus de uso misto caso a reestilização norteamericana seja aplicada inteiramente por aqui. Nos Estados Unidos por exemplo, diversos acessórios não estão disponíveis para o público brasileiro.

O Ford Bronco ganha também novo painel maior com 12,3 polegadas e central multimídia maior com 13,2 polegadas com conexão sem fio, saídas de ar condicionado redesenhadas e novo console central mas tudo isso sem alterar a identidade do SUV.

‌



O motor do Bronco não mudou lá fora e por conseguinte deve ser o mesmo aplicado ao mercado nacional. O Bronco Sport tem motor 2.0 turbo a gasolina com 253cv e 38kgfm de torque com tração 4X4 automática com bloqueio de diferencial associado a um câmbio automático de oito marchas.

Atualmente o Bronco é oferecido no Brasil na versão Wildtrack por R$ 260 mil. Com a atualização visual o motor do carro também deve ser recalibrado para se adequar às normas de emissões do Proconve L8 e também deverá ganhar pacote ADAS completo, item não disponível hoje para o público brasileiro.

‌



