Ford já testa o novo Territory PHEV na Argentina

Ford/Divulgação

Renovado no mercado chinês no final do ano passado, o Ford Territory híbrido plugin já está em testes na América do Sul. A Ford confirmou testes de engenharia após este flagra divulgado pelo site Motor1 Argentina.

Motor1 Argentina/Reprodução

A imagem mostra o carro ainda bem camuflado e própria Ford admitiu os testes: “A área de Engenharia da Ford na América do Sul presta serviços para a Ford globalmente. Essa unidade do Territory é de nossa propriedade e está atualmente passando por testes de engenharia”.

Assim, fica mais claro que em breve a Ford irá lançar essa nova versão do Territory entrando em uma área disputada com modelos híbridos plugáveis.

‌



Visualmente o Territory ganha nova grade e faróis bem como lanternas e ficou maior. São 4,68m de comprimento, 1,93m de largura, 1,70m de altura e 2,72m de entre eixos. O porta malas dispõe de 448 litros e ao rebaixar a segunda fila de assentos o espaço melhora para 1.422 litros.

‌



Motor1 Argentina/Reprodução

A motorização é outra novidade: o Territory chinês ganha conjunto híbrido combinando o 1.5 turbo a gasolina de 150 cv e motor elétrico de 82 cv, resultando 218 cv de potência combinada. As baterias são fornecidas pela CATL. A produção é feita pela JMC (Jiangling Motors Corporation) em parceria com a Ford na China.

‌



Assim, enquanto a Ford trabalha no lançamento do Mustang manual, F-150 e Maverick Tremor é possivelmente o Bronco e Everest, os engenheiros da marca também desenvolvem o Territory que deve mudar em breve para ganhar espaço entre modelos como BYD Song Plus e Song Pro e também GWM Haval H6 PHEV.

