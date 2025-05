Ford lança F-150 Tremor com V8 e proposta off road mais barata que RAM 1500 Picape de luxo ganha suspensão “preparada” de fábrica e mantém V8 a gasolina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/05/2025 - 17h35 (Atualizado em 22/05/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Ford completa a linha da F-150 no Brasil com a estreia da versão Tremor, uma nova proposta off road com visual exclusivo, alguns itens inéditos e o clássico motor V8 Coyote do Mustang ao preço menor que a concorrente Ram 1500, líder do segmento das full size no país.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150 Ford Divulgação

A F-150 Tremor é mais uma versão da picape de luxo com suspensão preparada para uma situação fora de estrada mais extrema. Traz detalhes em laranja na grade, parte interna, pneus mistos Grabber 275 aro 18 e melhora as capacidades off road com ângulo de entrada de 28° e de saída de 24,1° com bons 27,7cm de altura do solo.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150 Marcos Camargo Jr

Embora tenha amortecedores, barra estabilizadora e novas molas a suspensão além de diferencial traseiro Torsen é a mesma da Ford F-150 porém com curso ampliado.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150 Marcos Camargo Jr

Traz ainda um sistema automático de pilotagem para off road que testamos em estradas de terra na Patagônia, no sul da Argentina. Ele melhora o controle do carro em situações de deslizamentos ou trechos alagados como os que passamos ao longo do primeiro contato com a picape.

‌



Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150 Marcos Camargo Jr

Também há outras novidades como o assistente de curva off road que reduz o ângulo de giro acionando o freio traseiro, sete modos de condução sendo quatro deles para off road e sistema de engate Pro Trailer que ajuda em reboques com instruções na tela.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

Na caçamba que pode levar só 728kg para não exceder o Peso Bruto Total para a CNH B, a Ford F-150 traz 1.370 litros de capacidade e duas tomadas: uma com 120V e outra com 20A para recarga de dispositivos e o assoalho da caçamba usa revestimento spray in.

‌



Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

Por dentro a F-150 Tremor traz um pacote similar ao da picape porém com bancos exclusivos da versão, detalhes em laranja no acabamento do painel e forrações de porta.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

A lista de itens de série também é generosa na Tremor que traz como destaque o painel digital e a multimídia de 12 polegadas Sync 4 com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, câmera de ré e sistema de imagens 360°, carregador de celular sem fio, seis pontos de comando para instalação de acessórios localizado no teto e pacote ADAS NÍVEL 2 com controle de Cruzeiro adaptativo com stop and Go, frenagem automática, alerta de ponto cego e manutenção do carro na faixa e oito airbags.

‌



Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

Ao longo do teste pelas “rutas” argentinas, a Ford F-150 se destaca pelo silêncio e pela suspensão de longo curso feita para a estrada.

Tivemos situações fora de estrada junto aos Andes e até mesmo trechos com neve onde a capacidade off road foi testada sob condição severa.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

Atravessamos três Rios de correnteza, enfrentamos aclives e trechos com pedras onde os ajustes de direção também melhoram a percepção a bordo. Com desempenho e silêncio a bordo, a F-150 mantém seu DNA agora com maior capacidade fora de estrada.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

O desempenho é garantido pelo motor V8 Coyote sem altercações em relação à F-150 “normal” com seus 405cv e 56kgfm de torque combinado com câmbio automático de dez marchas e tração 4x4. A nova versão da F-150 está à venda nas cores Branco Space, Prata Orvalho, Cinza Torres e Preto Vesúvio. A garantia será de 5 anos.

Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

O preço único da versão é R$ 580 mil, um pouco mais caro que a Chevrolet Silverado que é menos potente e menos equipada e mais barato que a Ram 1500 cujo preço encosta nos R$ 600 mil mas já perdeu o motor V8 há algum tempo.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.