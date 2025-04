Ford confirma F-150 e Maverick Tremor no Brasil Picapes contam com acabamento diferenciado sempre na cor laranja Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ford confirma F-150 e Maverick Tremor no Brasil Ford/Divulgação

A Ford confirmou a F-150 Tremor e a Maverick Tremor no Brasil, só que a marca ainda não confirmou o lançamento das duas picapes por aqui. Ambos contam com acabamento diferenciado, sempre na cor laranja.

Ford confirma F-150 e Maverick Tremor no Brasil Ford/Divulgação

Além disso, a linha Tremor conta com altura elevada do solo, suspensão e amortecedores especiais, ângulos de entrada e saída ampliados, pneus todo-terreno, diferencial blocante e protetores inferiores.

Ford confirma F-150 e Maverick Tremor no Brasil Ford/Divulgação

Em relação à Ford F-150 Tremor, a picape ganha novo desenho da grade na cor laranja, novas entradas de ar no capô, protetor frontal de alumínio, estribos e suspensão exclusiva com emblema da versão. Já o interior traz costura dos bancos e volante em tons de laranja, que também estão presentes no painel, saídas de ar e botões auxiliares no teto. Os bancos de motorista e passageiro contam com ajuste elétrico e logo da versão.

Ford confirma F-150 e Maverick Tremor no Brasil Ford/Divulgação

Por sua vez, a Ford Maverick Tremor, que também tem grade frontal alaranjada, ganhou o emblema da versão nas saídas de ar laterais, ganchos dianteiros, rodas de 17 polegadas calçadas com pneus Goodyear AT 235/65. A suspensão também tem emblema exclusivo da versão. Por dentro, tem bancos nas cores azul-marinho e preto com emblema da configuração. Também há uma central multimídia de 13,2 polegadas com sistema SYNC 4, painel de instrumentos de 8 polegadas e teto solar.

‌



Ford confirma F-150 e Maverick Tremor no Brasil Ford/Divulgação

O coração da Ford F-150 Tremor é o V8 5.0 litros de 405 cv com transmissão automática de dez posições. Já a Maverick Tremor será equipada com motor 2.0 Ecoboost Turbo de até 253 cv.

Ford confirma F-150 e Maverick Tremor no Brasil Ford/Divulgação

TESTE COMPLETO! Nova Ford F-150: o legado do motor V8. VEJA O VÍDEO!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.