Vimos de perto o novo Mustang GT manual que estreia por R$ 600 mil Esportivo tem motor de 492cv e 58kgfm de torque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 11h29 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 05.05.2025

Como parte dos lançamentos anunciados para esse ano, a Ford anuncia oficialmente o início das vendas do Mustang GT com câmbio manual no Brasil. Serão apenas 200 unidades equipadas com motor V8 Coyote recalibrado para 492cv e transmissão manual de seis marchas.

Marcos Camargo Jr. 05.05.2025

No entanto, quem quiser comprar uma das 200 unidades colecionáveis terá que esperar um pouco. Isso porque a “preferência” será para os clientes que já compraram um Mustang anteriormente.

Marcos Camargo Jr. 05.05.2025

Entre as novidades, além do câmbio, estão o motor V8 Coyote de 492cv, recalibrado em relação ao anterior de 488cv e 58kgfm de torque capaz de acelerar de 0-100km/h em apenas 4,3s.

Marcos Camargo Jr. 05.05.2025

A versão manual tem novidades como Rev Match, ou punta-tacco automático e o flatshift que permite a troca de marcha sem deixar de acelerar o veículo. Além disso o Mustang tem freio de mão para drift, bancos Recaro específicos, suspensão adaptativa magnética e outras novidades.

‌



Marcos Camargo Jr. 05.05.2025

Vale lembrar que visualmente o Mustang GT manual tem conjunto específico de faixas, roda e vem numerado para que se torne um item colecionável (quase um pleonasmo em um grande clássico) em mais uma série especial ao preço de R$ 600 mil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.